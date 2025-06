Magaly Medina cuestiona comunicado de Gamille Ode al defender a su mamá: “No está fuera de contexto”

Magaly Medina pone en duda el comunicado de Gamille Ode: “Si te quejas de tu padrastro, no es un malentendido”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme este 25 de junio, la conductora Magaly Medina no pudo evitar arremeter contra Gamille Ode, la hija de Mariella Zanetti y Farid Ode, tras el comunicado que la joven lanzó defendiendo a su madre y aclarando que los recientes conflictos familiares fueron malinterpretados.

La publicación de Gamille generó una fuerte reacción de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’, quien destacó que no existe ningún malentendido, sino más bien una clara acusación de maltrato que la joven había realizado previamente.

Como se recuerda, Gamille, de 22 años, expresó en sus historias de Instagram que la disputa familiar que involucraba a su padre y su padrastro, Javier Blondet, fue sacada de contexto. Según la joven, todo ocurrió por un malentendido y pidió que se respetara su privacidad.

Magaly Medina arremete contra Gamille Ode tras su defensa de la relación con su padrastro. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Sin embargo, Magaly no estuvo de acuerdo con su versión y recalcó que la hija de Farid Ode había sido quien había llamado a su padre para quejarse sobre lo que había sucedido con su padrastro. De acuerdo con la conductora, Gamille incluso envió un video a su padre donde se evidenciaba el maltrato.

“Ella misma fue quien llamó a su padre, quien le informó sobre el maltrato y hasta le envió un video. Así que, ¿cómo puedes decir que todo se sacó de contexto? No, mi amor, no es así. Si tú vas con tu papá y te quejas de que tu padrastro te amenaza, eso no es un malentendido, eso es una denuncia”, sostuvo Magaly durante el programa. Según la periodista, la joven ya es adulta y no tiene justificación para intentar ocultar la situación real.

Magaly Medina arremete contra Gamille Ode tras su defensa de la relación con su padrastro. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly también señaló que la joven de 21 años, al ser mayor de edad, no debería estar involucrada en situaciones familiares conflictivas, especialmente en un ambiente tan tenso. “Ya tiene 21 años, es una adulta, y no tiene por qué exponerse a estar en medio de este tipo de conflictos si no tiene una relación armónica con su padrastro”, añadió con firmeza.

La situación, según la periodista, fue aún más grave porque la hija de Farid Ode optó por hacer pública su queja a través de las redes sociales, cuando lo correcto habría sido manejar la situación de forma privada, sin acudir a los medios. La conductora se mostró desconcertada por la actitud de Gamille, a quien acusó de buscar atención mediática tras un conflicto tan delicado.

Magaly Medina arremete contra Gamille Ode tras su defensa de la relación con su padrastro. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Mariella Zanetti aclara el motivo por que discutieron su hija y su esposo

Por otro lado, Mariella Zanetti, madre de Gamille, también hizo su aparición en los medios para dar su versión de los hechos. La actriz negó categóricamente que su hija hubiera sido víctima de maltrato y explicó que el conflicto se originó por un desacuerdo relacionado con un shampoo utilizado por su hijo menor. Según la artista, la situación se salió de control por la frustración de la joven y la falta de comunicación dentro del hogar.

“Todo esto fue por un shampoo. Yo me molesté porque mi hijo menor usó un shampoo que no le correspondía. No fue más que eso. Claro, ella se sintió frustrada, y por supuesto que se enojó, pero eso no justifica lo que hizo”, indicó la exbailarina.

Mariella Zanetti respalda comunicado de su hija Gamille Ode tras escándalo familiar con su pareja y Farid Ode.

La actriz también dejó claro que su hija, al ser adulta, debía asumir su responsabilidad en la situación y reconocer que sus acciones no pueden ser justificadas solo por ser la hija del padre que siempre la apoyó. Mariella añadió que en su casa existen normas claras de convivencia, y que Gamille, aunque tenía derecho a sentirse frustrada, no podía causar un escándalo tan grande por un incidente que pudo haber sido resuelto de manera más tranquila.

“Ella tiene derecho a frustrarse, pero eso no le da derecho a venir a armar un escándalo en la puerta de mi casa”, comentó Zanetti para Willax.

Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme