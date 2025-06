Así cayó el falso mendigo que actuaba con pistola en mano para robar en Los Olivos: tiene 37 años y fingía pedir ayuda

El hombre fue intervenido en el paradero Pilas tras arrebatarle el celular y la billetera a un joven. Utilizaba una réplica de arma de fuego y un cuchillo para intimidar a sus víctimas. Foto: PNP

Un hombre que simulaba encontrarse en situación de calle para luego asaltar a peatones fue detenido por agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo de la Municipalidad de Los Olivos. Su modalidad consistía en fingir que pedía limosna en paraderos y esquinas de la Panamericana Norte, mientras ocultaba entre sus pertenencias un cuchillo y una réplica de arma de fuego.

Fue capturado cuando escapaba tras despojar de su celular y billetera a un joven en el paradero Pilas, a la altura de la avenida Angélica Gamarra. La intervención se realizó como parte de un operativo conjunto entre el Grupo Terna y el Comando Yanapaqui, que recibió la alerta a través de vecinos que presenciaron el atraco. El sujeto fue identificado como Guainier Davilia Avaeriano, de 37 años, quien quedó a disposición de la comisaría de Sol de Oro.

Fingía mendicidad para elegir a sus víctimas

Según el informe policial, Davilia Avaeriano se ubicaba estratégicamente en zonas de alta circulación peatonal simulando ser una persona en situación de abandono. Esperaba a que algún transeúnte se acercara o bajara la guardia para abordarlo y amenazarlo con un cuchillo o con lo que parecía un arma de fuego, con el objetivo de arrebatarle sus pertenencias.

Según datos del Inpe, el robo agravado es el ilícito con mayor incidencia en el Perú. | Getty Images

La escena se repitió la mañana del sábado, cuando un joven que esperaba su transporte fue interceptado en el paradero Pilas. De acuerdo con su testimonio brindado a RPP Noticias, el delincuente lo amenazó con un cuchillo y una pistola falsa antes de huir en dirección a Independencia. Tras el asalto, vecinos alertaron a las autoridades, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda inmediata.

Armas y objetos recuperados

Tras la alerta, patrullas de la Policía Nacional y del cuerpo municipal desplegaron una búsqueda en los alrededores. Minutos después, Davilia fue intervenido y se le hallaron en su poder los objetos robados minutos antes. También llevaba consigo una réplica de pistola semiautomática, fabricada en material plástico, y un cuchillo metálico que utilizaba para intimidar a sus víctimas.

Los agentes indicaron que, pese a que el arma no era real, su apariencia era lo suficientemente creíble como para provocar pánico. El detenido no opuso resistencia al momento de la captura, aunque intentó justificar su accionar señalando que se encontraba en una situación económica crítica. No se hallaron otras armas en su poder.

Lo trasladaron a la comisaría de Sol de Oro

Frontis de la comisaría Sol de Oro, en SMP, donde una mujer denunció la extorsión que vive tras pedir un préstamo ilegal | Foto: RPP Noticias

Tras ser reducido, fue llevado a la sede policial de Sol de Oro, donde permanece detenido mientras se realizan las diligencias correspondientes. El Ministerio Público evaluará si existen antecedentes en su contra o si se encuentra vinculado con otros hechos similares reportados en la zona en las últimas semanas.

Personal de investigación criminal ya revisa imágenes de cámaras de vigilancia cercanas para determinar si actuaba solo o formaba parte de una banda. Además, los agentes del Grupo Terna no descartan que haya más víctimas que aún no han denunciado. El caso ha reactivado las alarmas sobre el uso de fachadas sociales por parte de delincuentes para perpetrar robos en zonas concurridas.

Modalidad con pena de hasta 20 años

Fuentes del Ministerio del Interior recordaron que, aunque se trate de un arma falsa, el uso de réplicas o la amenaza con objetos punzocortantes en un asalto constituye un delito agravado. En estos casos, el Código Penal peruano establece penas que pueden oscilar entre los 12 y 20 años de prisión efectiva, debido a la violencia con la que se ejecuta el robo.

De comprobarse la responsabilidad de Guainier Davilia Avaeriano, afrontará cargos por robo agravado. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a personas que aparentan vulnerabilidad como método para acercarse a potenciales víctimas. También pidieron reportar cualquier hecho sospechoso a las líneas de emergencia para actuar con rapidez.