Tilsa Lozano y su incómoda reacción cuando le preguntan sobre su matrimonio con Jackson Mora. | Panamericana.

Tilsa Lozano volvió a estar en el ojo público tras un curioso momento vivido durante la emisión del programa ‘La Noche Habla’, de Panamericana Televisión, donde se le preguntó en vivo por el estado actual de su matrimonio con el empresario de artes marciales mixtas, Jackson Mora. La exmodelo y actual conductora esquivó responder directamente, generando aún más dudas en medio de los rumores de una presunta infidelidad por parte de su esposo en Colombia.

Todo ocurrió en la edición especial por Semana Santa, cuando su compañera de set, Tracy Zahory, sorprendió a la popular “Vengadora” al preguntarle directamente: “¿O sea ya no estás casada?”. La reacción de Tilsa no se hizo esperar, mezclando humor y evasión. “Producción, voy a renegociar mi contrato. A mí esta chiquita me está incomodando. Se la está agarrando conmigo porque quiere más seguidores en TikTok”, bromeó.

La situación subió de tono cuando el periodista Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, insistió: “¿Tilsa sigues legalmente casada?”. Ante esto, Lozano decidió ponerle un toque teatral al momento y se retiró del set entre risas diciendo: “El otro viene a sacarme contenido acá. Yo me retiro, yo me voy de este lugar. Gracias, besitos, besitos, besitos, como Cueva a Melissa. Chau”.

Tilsa Lozano

Sin embargo, todo fue parte de una actuación humorística, ya que minutos después reapareció en una carpa instalada en el set como parte de la temática del campamento de Semana Santa. A pesar del tono ligero, la evasión de la pregunta dejó abierta la interrogante sobre el verdadero estado de su relación con Mora.

Cabe recordar que, días atrás, durante otra edición del mismo programa, Tilsa había hecho una fuerte reflexión sobre la infidelidad, dejando entrever su postura firme frente a estas situaciones. “Más allá de que tú no veas a tu marido teniendo el acto con otra, es una infidelidad moral. Estar en pareja y que ese alguien esté en bailes, toqueteándose, entrando a hoteles o encapuchadito creyéndose ‘caleta’... ¡Que apechugue, que apechugue!”, expresó con contundencia.

La supuesta infidelidad de Jackson Mora

En su esperado regreso a la televisión, Magaly Medina difundió una reveladora entrevista con un empresario colombiano que contrató a Jackson Mora para un evento deportivo. Según este testimonio, el boxeador asistió sin la compañía de Tilsa Lozano y fue visto ingresando a un hotel con otra mujer, lo que desató una nueva ola de especulaciones sobre una supuesta infidelidad. La controversia generó gran revuelo en el mundo del espectáculo, reavivando los rumores sobre una posible crisis matrimonial entre la exchica reality y el deportista.

Jackson Mora no durmió en la casa que comparte con Tilsa Lozano. (Captura de IG)

A raíz de estos rumores, Tilsa decidió borrar de sus redes sociales las fotos junto a Jackson Mora, lo que incrementó aún más las sospechas. Aunque poco después se les vio juntos en un viaje a Estados Unidos, desde entonces no han vuelto a aparecer públicamente como pareja. Recientemente, durante una edición de su programa ‘La Noche Habla’, Tilsa pareció confirmar su soltería al responder con ironía y picardía utilizando su emblemática canción “Estoy soltera”, dejando entrever que su matrimonio con Mora estaría en punto final.