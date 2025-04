Dina Boluarte dijo ante Fiscalía que se quedó internada una noche en la Clínica Cabani, pero historia clínica la contradice

Dina Boluarte solicita al Poder Judicial que se respete su privacidad médica y no se revele su historia clínica. (Composición: Infobae)

La presidenta Dina Boluarte reconoció que estuvo internada, por lo menos, una noche en la clínica del doctor Mario Cabani luego de que se le practicara una operación quirúrgica estética. La aceptación se dio ante la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el 13 de enero de este año, según un reportaje de Cuarto Poder.

Ante la fiscal, Boluarte dijo que, el 28 de junio de 2023, acudió a la clínica Cabani “haciendo uso de las horas de mi sueño que todo ser humano en el planeta Tierra tiene” para ser intervenida y que la operación “no duró más allá de cincuenta minutos, aproximadamente”.

“Durante todo ese tiempo me trataron con anestesia local, por lo tanto, siempre he estado consciente, lucida y despierta. Podía conversar de manera normal con los médicos”, remarcó.

Luego, narró Boluarte, el médico que la atendió le habría dado el alta porque “era un tratamiento menor y ambulatorio” y le recomendó que “no tuviese contacto físico o hacer alguna actividad forzada”.

“Sugirió como era aproximadamente pasadas las 10 de la noche que me quedara a descansar, en la clínica, la misma que acepté porque a la recomendación de no tener un trato físico y/o hacer un movimiento forzado, recordé que, toda vez que llego a mi domicilio real, en la cochera, las que me dan la bienvenida son mis mascotas, Luna y Quilla, quienes se me vienen encima y juegan conmigo, haciendo un trabajo brusco”, indicó.

En ese punto, según el acta de la declaración, la titular del Ministerio Público llamó la atención y advirtió al abogado Juan Carlos Portugal ya que le habría dictado palabras a la mandataria. Se le exigió al letrado que “se conduzca con ética, probidad y veracidad”. “No necesita la investigada, que se le indique alguna palabra para completar su alocución”, se lee en dicha acta.

Ante este incidente, Boluarte dijo: “Respecto a la exhortación, que se le hace a mi abogado, que cree que me ha dictado la última palabra ‘brusco’, y para que no se pretenda inducir a que no estamos diciendo la verdad, me permito retirar la última palabra que, supuestamente, según la señora fiscal, me ha dictado mi abogado, que sería ‘brusco’”.

Y añadió: “La reemplazo: que mis mascotas, al recibirme en mi casa, como ellas no puedan controlar la fuerza animal, me reciben con ese ímpetu porque le tienen cariño a su dueño, y para evitar ese contacto fuerte con mis mascotas, decidí quedarme esa noche en la clínica”.

La presidenta Dina Boluarte es investigada por el Caso Cirugías por abandono de cargo y omisión de funciones. (Foto: Presidencia del Perú)

Las contradicciones de Boluarte

Ante la Fiscalía, la presidenta Dina Boluarte aseguró que, tras permanecer internada en la clínica el 28 de junio de 2023, abandonó el recinto la mañana del día siguiente.

“Al día siguiente, 29 de junio, feriado porque se festeja San Pedro y San Pablo, luego de tomar desayuno, me retiré a mi domicilio real, luego para cumplir con mis funciones como presidenta de la República”, dijo.

Sin embargo, la historia clínica arroja que la mandataria no se retiró ese día, sino el 30 de junio. Es decir, permaneció una mañana y dos noches internada en el centro de salud.

Durante el interrogatorio, la fiscal suprema Delia Espinoza preguntó a Boluarte si autorizaba que la Clínica Cabani entregara su historia clínica. Sin embargo, esto fue rechazado por la mandataria.

“En mi respuesta introductoria manifesté que, durante estos minutos de intervención quirúrgica, la presidenta de la República ha estado consciente, lúcida, despierta, conversando con los médicos que me atendieron. En consecuencia, desde mi punto de vista, el presentar la historia clínica de un tratamiento ambulatorio equivalente a una curación con anestesia de una muela es irrelevante para el proceso de investigación”, sostuvo.