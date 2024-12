Jessica Newton cuestiona a Andrea San Martín por criticar a Deyvis Orosco: "Nadie feliz vive en el pasado". | Amor y Fuego.

La relación familiar entre Jessica Newton y su yerno, el cantante Deyvis Orosco, sigue siendo un tema recurrente en el mundo del espectáculo. En esta ocasión, la directora de Miss Perú salió en defensa del ‘Bomboncito de la Cumbia’ tras las recientes críticas de su expareja, Andrea San Martín, en el marco de una disputa legal entre Deyvis y su primo, Bill Orosco.

El conflicto gira en torno a una demanda interpuesta por Deyvis contra Bill para evitar que este último interprete las canciones de su difunto padre, Jhonny Orosco, líder de la legendaria banda de cumbia Néctar. En medio de esta disputa, Andrea San Martín no solo respaldó públicamente a Bill, sino que también expresó su descontento con la forma en que fue retratada en la serie autobiográfica de Deyvis, ‘Tu nombre y el mío’.

Consultada sobre las declaraciones de Andrea, quien afirmó haber sido “un cable a tierra” en la vida del cantante, Jessica Newton evitó entrar en polémicas. “No la he escuchado. Dios mío, hay que vivir el presente, nadie feliz vive en el pasado”, dijo. Además, subrayó que las críticas hacia los demás suelen ser reflejo de problemas personales: “Quien quiera hablar de alguien más es porque no tiene nada positivo que decir de uno mismo”.

Jessica Newton a favor de Deyvis Orosco. (Captura de Amor y Fuego)

Jessica Newton también enfatizó la importancia de mantener los temas familiares alejados del ojo público y priorizar los comentarios constructivos. “Creo que lo más importante siempre es que, si no vas a decir algo bueno, es mejor no decir nada”, añadió, reafirmando su postura de apoyo incondicional hacia Deyvis y su hija, Cassandra Sánchez.

El respaldo de Newton pone de manifiesto la solidez de su relación con Deyvis, quien enfrenta no solo desafíos legales, sino también el escrutinio mediático, con el apoyo incondicional de su entorno familiar.

Jessica Newton también se pronunció sobre conflicto de Deyvis y su primo Bill

Jessica Newton se ha convertido en el epicentro de una nueva polémica tras las recientes declaraciones de su yerno, Deyvis Orosco. En una entrevista exclusiva para el programa ‘Amor y Fuego’, Newton se mostró serena y firme al defender a su familia, levantando un muro de silencio ante las críticas y acusaciones.

Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco de conflictos con Bill: “Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada”

Consultada sobre los conflictos públicos que han envuelto a su familia, la empresaria prefirió mantener una postura distante. “En nuestra familia, no hablamos de temas laborales”, aseguró la directora del Miss Perú, enfatizando la unidad y felicidad que reina en su hogar. “Somos una familia muy feliz que disfrutamos el tiempo juntos”, añadió.

Al ser interrogada sobre las opiniones de Bill Orosco, quien ha emitido comentarios sobre la familia, Newton fue clara y contundente: “No le presto atención a quienes solo buscan minimizar a los demás. Opinar mal de la familia, y menos públicamente, no es correcto”. La exreina de belleza defendió el silencio como la mejor respuesta ante estas situaciones: “Si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada. La gente debería hablar de sus familias en privado, si es que tienen algo que decir”.