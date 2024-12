“Continuó trabajando tras su rinoplastía”: Blume defendió a Dina Boluarte por polémica sobre su cirugía estética

Ernesto Blume sobre la rinoplastía de Dina Boluarte: "Hay una campaña contra la presidenta". Canal N

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC) y actual abogado de la mandataria Dina Boluarte, Ernesto Blume, salió en defensa de la jefa de Estado y minimizó su presunta ausencia del cargo para someterse a una cirugía estética en junio de 2023.

La postura de Ernestro Blume llegó después de las declaraciones del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien aseguró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que la mandataria se sometió a una rinoplastía, sin solicitar autorización del Parlamento y sin comunicarlo, por una cuestión de transparencia, a la ciudadanía.

Denuncia campaña de desestabilización

Durante una conversación con Canal N, Blume aseveró que no existe ninguna infracción constitucional en el procedimiento al que se sometió Boluarte Zegarra, ya que, según indicó, la presidenta continuó realizando sus funciones de jefa de Estado. En ese sentido, advirtió que existe una campaña de desestabilización de una fuerza política.

Ernesto Blume defiende la rinoplastía de Dina Boluarte. Canal N

“Es una operación común y corriente que puede hacerse cualquier persona y no la incapacita para ejercer e cargo que ocupa. Lo que ocurre es que hay una campaña desetabilizadora contra la presidenta Dina Boluarte y, en la deseperación de no poder vacarla, porque esa es la intención de fondo, se está inventando argumentos. [...] Con el argumento utilizado, imagínese, si una persona duerme, mientras pernocta en la noche, estaría incapacitada para ejercer sus cargos normales y eso ocurriría con todas las personas que, como mortales, necesitamos conciliar el sueño para poder reparar energías”, arremetió el abogado para lo Constitucional de la mandataria.

Descarta incapacidad moral

En esa línea, el expresidente del Tribunal Constitucional minimizó que se le pueda abrir una investigación por presunta incapacidad moral desde el Congreso de la República, ya que, citó lo dicho por el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, al asegurar que la jefa de Estado no dejó de trabajar aun cuando se estaba recuperando.

Antes y después de Dina Boluarte.| Presidencia Flickr

“O sea, porque operan a una persona y le hacen una intervención, ¿incurren en incapacidad moral? Ese es un argumento totalmente baladí, inconsistente. [...] No es necesario avisarlo al Congreso. Ella como presidenta no va a estar dando cuenta de cada detalle de lo que hace todos los días; es decir, si se resfría, si tuvo que ir al médico, etc... Llevar el argumento a ese extremo revela debilidad argumental. No existe ninguna causal de incapacidad y solamente estamos frente a un nuevo intento desestabilizador de el gobierno y es sumamente grave”, agregó el exfuncionario.

Al ser consultado sobre el artículo 114.1 de la Constitución, que señala que el Parlamento podría tomar la decisión de suspender el ejercicio de la presidencia por temas de salud, ya que, en la teoría, se trataría de un cargo a tiempo completo, Blume corrigió que en el caso de la intervención quirúrgica de la mandataria solo implica una intervención por unas horas y la persona sigue totalmente operativa.

“Llevar el argumento al extremo de que la persona tiene que estar despierta las 24 horas y si en algún momento descansa o se desconecta incurre en incapacidad es totalmente inconsistente. [...] Yo me remito a las declaraciones del señor Alberto Otárola. Él dice que no sintió la ausencia (de la mandataria), que al día siguiente conversó con ella, que han habido reuniones virtuales. Es más, el Tribunal Constitucional ha convalidado la ley que establece que la presidenta, si viaja fuera del país, puede hacer reuniones virtuales”, remarcó.