Tito Vega aclara polémica con Alejandra Baigorria en ‘El Gran Chef Famosos’: “Nelly me dijo que traiga otra licuadora”

El actor peruano Tito Vega, recordado por su participación en la telenovela Pituca sin Lucas, rompió su silencio tras el polémico incidente ocurrido en la final de ‘El Gran Chef Famosos’, donde Alejandra Baigorria explotó de frustración al no tener sus implementos de cocina completos.

Durante su visita al programa ‘Arriba mi Gente’, Vega, subcampeón de la competencia, estuvo acompañado por la ganadora de la Olla de Oro, Carla “Cotito” Rueda, y explicó lo sucedido en la gala que generó controversia entre los fanáticos del reality culinario.

Según Tito Vega, el problema se originó mientras intentaba preparar una mayonesa que no salió bien en su primer intento. En ese momento, aprovechó el beneficio que le otorgaba la ayuda directa de la jurado Nelly Rossinelli durante 10 minutos.

“Ese día tenía mi beneficio de ayuda del jurado por 10 minutos. Nelly me estaba ayudando y estábamos preparando una mayonesa y me salió mala en la primera parte. Nelly me dijo; trae otra licuadora para hacer la mayonesa sin darme cuenta que ella (Alejandra) no tenia licuadora y tampoco escuche que la estaba pidiendo,” explicó el actor.

Lo que para Vega fue un simple descuido, terminó generando una gran molestia en Baigorria, quien abandonó momentáneamente el set debido a la frustración de no poder completar su platillo.

A pesar del tenso momento, Tito Vega aseguró que, al finalizar el programa, se acercó a Alejandra Baigorria para disculparse por lo ocurrido.

“Yo le pedí disculpas terminando el programa. Hablé con ella y me dijo: ‘No hay ningún roche, todo bien’. La conversación fue cordial, y aclaramos el malentendido sin problemas,” comentó el actor, dejando en claro que no hubo resentimientos entre ambos.

Alejandra Baigorria abandonó el set de ‘El Gran Chef Famosos’

La explosiva personalidad de Alejandra Baigorria volvió a quedar en evidencia durante un desafío en El Gran Chef Famosos: La Academia, donde la exchica reality vivió un tenso enfrentamiento con su compañero Tito Vega por el uso del equipamiento de cocina.

El conflicto se desató cuando Baigorria, conocida como la “Gringa de Gamarra”, notó que Vega estaba utilizando dos licuadoras para la preparación de su platillo, algo que consideró una ventaja injusta.

“Estas cosas me parecen injustas”, expresó molesta frente a las cámaras, dejando en claro su incomodidad por la situación.

La tensión escaló rápidamente, y Alejandra no pudo contener su enojo. En medio de la situación, lanzó una frase contundente que dejó atónitos a los presentes: “Yo me voy a coger 4 unidades de cada cosa y a mí nadie me va a decir ni mierd,”* declaró, visiblemente frustrada.

Minutos después, la exchica reality perdió la compostura, arrojó algunos utensilios de cocina y rompió en llanto, antes de abandonar abruptamente el set. El conductor José Peláez confirmó que la participante dejó el estudio en medio de la grabación, sorprendiendo tanto a sus compañeros como al jurado.

El episodio no pasó desapercibido en redes sociales, donde usuarios debatieron intensamente sobre la actitud de Baigorria. Algunos la criticaron por su explosividad y falta de control emocional, mientras que otros salieron en su defensa, argumentando que el estrés de la competencia puede llevar a cualquiera al límite.

“Alejandra siempre ha sido intensa, pero esto fue demasiado. No era para tanto”, comentó un usuario en Twitter. Por otro lado, algunos seguidores mostraron empatía: “Todos tenemos malos días, y ella siempre ha sido competitiva. Seguro lo resolverá.”

La respuesta de Tito Vega en redes sociales

Por su parte, Tito Vega se mostró tranquilo tras el incidente. El actor, conocido por su participación en Pituca sin Lucas, explicó en una entrevista posterior que la confusión se debió a un consejo de la jurado Nelly Rossinelli, quien le sugirió usar otra licuadora para optimizar el tiempo.

“No me di cuenta de que Alejandra no tenía la suya y tampoco escuché que la estaba pidiendo. Al final del programa, le pedí disculpas y todo quedó aclarado,” señaló Vega, minimizando el conflicto.

Tito Vega se defendió de las críticas luego que Alejandra Baigorria abandonara la competencia.