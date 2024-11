Gabriela Serpa se entera en vivo que abogado que le enviaba románticos regalos está comprometido

Gabriela Serpa se entera en vivo que abogado que le enviaba románticos regalos está casado. | Magaly TV La Firme.

La actriz cómica Gabriela Serpa, conocida por su participación en ‘JB en ATV’, fue sorprendida durante su aparición en ‘Magaly TV La Firme’, donde se reveló que su abogado, Elio Riera, quien le enviaba regalos románticos, tiene pareja e incluso una hija. Ante esta información, la modelo negó estar al tanto de la situación y aseguró que no tiene interés en mantener una relación con él, desatando una ola de reacciones en el mundo del espectáculo.

“Yo no sabía que era comprometido... No hay nada que ocultar, porque el doctor nunca me ha pretendido ni nada, tampoco me ha dicho ‘oye, hay que salir’. Es problema del doctor”, aclaró Gabriela Serpa en el programa de Magaly Medina, quien aprovechó el momento para cuestionarla sobre los detalles compartidos en redes sociales.

La controversia comenzó cuando Serpa publicó en sus plataformas los obsequios románticos que recibió de Elio Riera, sin imaginar que esto desataría un escándalo. Según el programa, la pareja del abogado calificó sus acciones como “desleales, mentirosas e infieles”, a través de un mensaje público que no tardó en llegar a diferentes medios de comuniación.

Gabriela Serpa recibió románticos detalles de su abogado, quien tiene pareja. (Foto: Captura de ATV)

La polémica tomó un giro inesperado cuando Magaly Medina reveló que no era la primera vez que Elio Riera enviaba este tipo de regalos. Al parecer, la expareja de ‘Tomate’ Barraza, Vanessa López, también habría recibido atenciones similares por parte del abogado. “Ah, no soy la única”, comentó una sorprendida Serpa, dejando en claro que desconocía estas acciones.

Aunque admitió que visitaba la oficina de Riera por temas legales, Gabriela Serpa negó cualquier interés sentimental en él y se desmarcó de la controversia. “Yo no le veo nada de malo, yo qué culpa tengo, Magaly. No soy inocente, pero tampoco tengo nada que ver con sus problemas de pareja”, añadió la actriz, dejando claro que no pretende involucrarse en este asunto personal.

Este escándalo ha generado gran revuelo en el ámbito del espectáculo, destacando una vez más la importancia de mantener límites claros en las relaciones profesionales para evitar malentendidos que puedan afectar la imagen pública.

Gabriela Serpa dejó en claro que está soltera

Gabriela Serpa rompió su silencio sobre los comentarios generados por los regalos que exhibió en sus redes sociales. La modelo fue enfática al negar la existencia de un interés romántico detrás de estos gestos, aclarando que provienen de alguien que busca su amistad.

“No es un galán, no es un galán. Es una persona que solo quiere mi amistad, nada más. Pero no, no es nadie con quien estoy o con quien quiera iniciar una relación”, explicó Gabriela Serpa, restando importancia a las especulaciones sobre su vida amorosa.

Gabriela Serpa estuvo enferma y no acudió a las funciones que tenía con Alfredo Benavides. (Foto: Captura de IG)

En ese sentido, la integrante de ‘JB en ATV’ reiteró que sigue soltera y aseguró no ver inconveniente en aceptar regalos, siempre y cuando no impliquen un interés sentimental. “Si algún fan me quiere mandar un regalito, no le puedo decir que no. Yo soy soltera y no le hago daño a nadie”, afirmó con naturalidad.

Además, Serpa destacó que los obsequios recibidos no llevaban mensajes que sugirieran un interés amoroso. “No es que las flores hayan venido con un mensajito diciendo: ‘Oye, para ti, con amor y cariño’. No, no. Es una persona que me lo ha dado por amistad”, aclaró, desestimando cualquier malentendido.