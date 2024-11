Presidenta promulgó ley para nombrar a más de 3.500 docentes contratados en universidades públicas

(ANDINA/Prensa Presidencia)

La presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra ha dado un paso significativo en el ámbito de la educación superior en el Perú, al promulgar una ley que permite el nombramiento excepcional de 3.560 docentes contratados en universidades públicas del país. Durante la ceremonia de promulgación de la ley, la mandataria destacó que esta medida busca asegurar la estabilidad laboral de los docentes y mejorar la calidad educativa. “Esta es una de nuestras grandes tareas, y la estamos cumpliendo”, afirmó Boluarte al dirigirse a los presentes, según destacó ANDINA/Prensa Presidencia.

La inversión necesaria para implementar esta ley se estima en 246 millones de soles (aproximadamente USD 66 millones). Sobre este aspecto, Boluarte puntualizó: “Y digo una inversión, no un gasto, porque cuando se mejora la educación, se mejora el futuro del país”. Además, enfatizó que su administración no escatimará recursos para ejecutar acciones que impulsan el desarrollo educativo, destacando que su Gobierno no ha puesto límites a estas iniciativas. La opinión de Boluarte, tal como informó el medio, es que la inversión en educación es fundamental para el futuro del país.

El plan de financiamiento de la educación superior no se limita a la reciente ley. La presidenta informó que el presupuesto para universidades públicas se espera que alcance los 6,968 millones de soles en 2025 (equivalente a unos USD 1.877 millones). Este presupuesto histórico, según Boluarte, representa “una decisión política que coloca a la educación como eje central de nuestro desarrollo nacional”. ANDINA resalta esta declaración que subraya el compromiso del Gobierno con la educación superior.

En términos de salarios, bajo la gestión de Boluarte, los ingresos de los docentes universitarios han visto un incremento. La mandataria explicó que se aumentaron en 800 soles (aproximadamente USD 216) los ingresos de los profesores principales, alcanzando hasta 8,869 soles (aproximadamente USD 2.389), mientras que los profesores asociados ahora reciben 5,820 soles (alrededor de USD 1.567). Además, se incrementó en 500 soles (unos USD 134) el salario de todos los docentes del país, lo cual se ha reflejado en la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, donde el sueldo base es de 3.100 soles (aproximadamente USD 835).

Este año también ha sido marcado por el cumplimiento de acuerdos anteriores. En julio, el Gobierno pagó la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a 2.621 profesores nombrados que cesaron en los años 2022 y 2023. Para esta liquidación, se asignaron 232 millones de soles (un equivalente de USD 62 millones). En el mes de noviembre, se está previsto entregar un bono extraordinario de 380 soles (aproximadamente USD 102) para todos los docentes y auxiliares de educación, sean estos nombrados o contratados, sin excepción.

Boluarte destacó que estas acciones no son solo palabras, sino hechos concretos de su administración. “Esta es la forma en que nuestro gobierno habla: con hechos, y así lo seguiremos haciendo”, declaró a ANDINA/Prensa Presidencia, reafirmando el objetivo de su gobierno de enfrentar y atender los problemas sociales prioritarios.

Estas ponen de manifiesto un enfoque de trabajo que prioriza la estabilidad laboral y salarial de los docentes, con miras a fortalecer el sistema educativo. El compromiso gubernamental para con la educación superior en el Perú queda reflejado no solo en el discurso, sino en las decisiones presupuestarias orientadas al crecimiento y desarrollo del sector.