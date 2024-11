Hugo García responde incómodo ante rumores de separación de Alessia Rovegno: “Siempre estoy tranquilo”

Los indicios de su posible separación | Magaly TV La Firme

Hugo García y Alessia Rovegno han sido una de las parejas más sólidas del espectáculo nacional. Con tan solo unos años de relación, ambos decidieron dar un paso importante en su historia juntos: convivir bajo el mismo techo y apoyarse mutuamente en cada uno de sus proyectos profesionales. A pesar de su corta edad, su relación parecía estar cimentada en la complicidad y el amor genuino, lo cual quedaba reflejado en las constantes muestras de afecto que compartían en redes sociales, donde presumían su felicidad y su fuerte vínculo.

Sin embargo, en las últimas semanas, los seguidores de la pareja comenzaron a notar cambios inquietantes. Los rumores sobre una posible ruptura empezaron a circular con fuerza, luego de que Hugo García y Alessia Rovegno viajaran por separado en varias ocasiones, lo cual no era habitual en su dinámica. A esto se sumó la falta de las publicaciones cariñosas que acostumbraban compartir en sus redes sociales, las cuales dejaron de ser tan frecuentes, lo que aumentó las especulaciones sobre un distanciamiento.

Hugo García y Alessia Rovegno enfrentan rumores de distanciamiento tras su reciente cambio de comportamiento.

Pese a los rumores, ninguno de los dos quiso salir a aclarar la situación públicamente. Sin embargo, en un reciente evento benéfico, los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle a Hugo García sobre su relación con la modelo peruana. Aunque el competidor de ‘Esto es Guerra’ evitó dar una respuesta directa, su postura reservada no hizo más que alimentar la incertidumbre sobre su futuro como pareja.

Hugo García tuvo incómoda reacción

Aprovechando la oportunidad, uno de los reporteros le preguntó directamente a Hugo García sobre su relación con Alessia Rovegno, insinuando que la pareja ya no estaría junta. “Te vemos compartiendo este evento con Alessia, se sabe que ya no están, ¿saben diferenciar las cosas?”, cuestionó el periodista. A lo que el deportista, visiblemente incómodo, respondió a Trome: “No voy a hablar de mi vida privada, gracias”.

Al ser consultado sobre su estado emocional, Hugo García afirmó con seguridad: “Sí, siempre estoy tranquilo”, pero evitó profundizar en su situación personal. Ante la insistencia de los periodistas, que lo señalaron como distanciado durante el evento, el competidor de ‘Esto es Guerra’ mantuvo su postura y reiteró: “No voy a hablar de mi vida privada, gracias”.

Hugo García evita hablar sobre su relación con Alessia Rovegno, generando más rumores de distanciamiento. Captura/No Somos TV

Aunque Hugo no dio detalles sobre la situación, en su breve interacción dejó entrever que, a pesar de los rumores, sigue existiendo un gran respeto y cariño entre él y Alessia Rovegno. Las respuestas evasivas del modelo solo alimentaron más los rumores sobre el futuro de su relación, ya que no se descartó la posibilidad de que existan problemas o simplemente una etapa de distanciamiento.

Por ahora, tanto Hugo García como Alessia Rovegno han optado por mantener su vida privada lejos de los reflectores. A pesar de las inquietudes de sus seguidores y los intentos de los medios por obtener más información, la pareja prefiere no aclarar los rumores, lo que sigue generando incertidumbre sobre su futuro.

¿Cómo se conocieron Alessia Rovegno y Hugo García?

Hugo García y Alessia Rovegno comenzaron su historia de amor de una manera inesperada. Según el modelo, todo comenzó cuando vio a la cantante en un videoclip de su primera canción, “Un amor como el nuestro”, que un amigo compartió en redes sociales. “Sentí una conexión súper linda, como si la conociera de toda la vida. Desde ese día no paré hasta conocerla”, reveló el deportista en una entrevista con la revista Cosas.

Por su parte, Alessia Rovegno compartió que, al conocerlo personalmente, también sintió una conexión especial con Hugo. “Desde el primer momento conectamos de una manera especial y sin siquiera una explicación. El amor es así, cuando uno conecta, conecta”, dijo la hija de Bárbara Cayo, destacando la naturalidad y belleza de la relación que comenzó a fluir de manera espontánea.

Hugo García y Alessia Rovegno iniciaron su historia de amor tras un encuentro inesperado.

La relación entre ambos se hizo pública en diciembre de 2021, cuando fueron captados por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ paseando juntos por la playa, tomados de la mano y besándose en varias ocasiones, confirmando el romance que ya había comenzado en privado. Desde entonces, han sido una de las parejas más comentadas del espectáculo nacional.