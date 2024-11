Wilfredo Oscorima se pronunció por vestidos de Dina Boluarte y minimizó declaraciones de Henry Shimabukuro: “A ese no le cree nadie”

Gobernador de Ayacucho se refirió a las declaraciones del exasesor de Pedro Castillo. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, reapareció en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El ‘wayki’ de Dina Boluarte llegó a Lima a fin de participar junto a otras autoridades de las reuniones orientadas al foro APEC 2024. Sin embargo, a su salida, fue consultado por las declaraciones de Henry Shimabukuro y respondió si regaló vestimenta a la jefa de Estado.

Como se recuerda, el exasesor de Pedro Castillo sostuvo ante la Comisión de Fiscalización que Oscorima regaló vestidos a la presidenta Dina Boluarte para su viaje a Nueva York, en Estados Unidos, entre el 21 y el 26 de setiembre.

Oscorima desestimó las declaraciones de Shimabukuro, afirmando que "a ese no le cree nadie" y calificando las acusaciones como falsas.

“Usted ya conoce quién es Shimabukuro, a ese no le cree nadie [...] Eso es mentira. ¿Lo puede negar? Totalmente. Todo lo está viendo mi abogado, cualquier cosa pregúntenle a él”, contestó Oscorima.

Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, llegó a la PCM por reunión en el marco de la realización del Foro APEC, pero no fue visto a la salida. (Foto: PCM)

¿Qué dijo Henry Shimabukuro?

El también exagente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Henry Shimabukuro, no solo implicó a Oscorima, sino que ratificó que el exconductor Andrés Hurtado también habría otorgado ropa a la sucesora de Castillo.

“Lo que se tiene que preocupar no solo es por los vestidos del señor Andrés Hurtado, sino también por los nuevos vestidos que va a salir del wayki Oscorima que le ha regalado también. Por ahí hay otra investigación que están diciendo que el señor wayki Oscorima también le regaló unos vestidos para los viajes de Estados Unidos”, manifestó.

Cabe mencionar que no es la primera vez que nombra al ex presentador de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’. “La información que nosotros tenemos es que no solo son ropa, sino algunos otros objetos que el señor Hurtado ha donado o entregado a la señora Dina Boluarte”, señaló en diálogo con el programa Ocurre Ahora.

“Esta señora o señorita que es de extrema confianza de la señora Dina Boluarte tiene ingresos a la DINI en varias ocasiones que coincide con la fecha cuando Andrés Hurtado estuvo en la DINI”, añadió. También indicó que la gobernante habría recibido una serie de obsequios, incluido prendas, relojes, anillos, pulseras y cadenas, como parte de un esfuerzo de Hurtado por ganar su favor.

“Regalaba prendas, objetos, enamoraba y endulzaba a las personas. (…) No solo el traje amarillo, sino otras cosas también, como regalitos o detalles por asumir el cargo de presidenta”, afirmó. Por dichas expresiones, la jefa de Estado le remitió una carta notarial, la cual fue minimizada por Shimabukuro. “Me ratifico en mi declaración original y sin edición de la entrevista brindada”, respondió.

En ese sentido, le invocó presentar las boletas de compra del ajuar que lució en su juramentación ante el Congreso. “Esa muestra de transparencia aclararía cualquier duda, en lugar de que esté perdiendo tiempo, que podría usar como mandataria en la lucha contra la criminalidad, y no que esté enviando cartas notariales a ciudadanos como yo”, apuntó.

¿Con qué otros personajes se reunió Wilfredo Oscorima?

La reunión a la que acudió Wilfredo Oscorima convocó a varios gobernadores regionales de Perú, quienes acudieron para recibir información sobre las acciones del Ejecutivo en relación con el evento internacional. Entre los asistentes también se encontraba el teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo.

A pesar de su participación, Oscorima no fue visto públicamente junto al titular de la PCM al finalizar la reunión, cuando el ministro y otros gobernadores posaron para una foto y ofrecieron declaraciones a la prensa. Sin embargo, su asistencia fue corroborada por el gobernador de La Libertad, César Acuña, quien comentó que Oscorima había sido parte de la reunión.

Gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, llegó a la PCM por reunión en el marco de la realización del Foro APEC, pero no fue visto a la salida.