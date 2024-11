Christian Domínguez se dirige con sarcasmo a Pamela Franco: “Tiene razón, todos nos hemos pintado de cuerpo entero”

Las duras palabras de Pamela Franco sobre Christian Domínguez siguen resonando en la mente del cumbiambero | Amor y Fuego

Las duras palabras de Pamela Franco sobre Christian Domínguez siguen resonando en la mente del cumbiambero, y es que su expareja recientemente despertó su ira tras lanzar una serie de insinuaciones sobre él y Karla Tarazona, su compañera de conducción en el programa ‘Préndete’ y también expareja.

Domínguez volvió a declarar ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y, esta vez, fue para darle a Franco una sarcástica devolución. Meses después de haber sido descubierto siéndole infiel a Franco con dos mujeres distintas, la cantante decidió resaltar su decepción por el actor, afirmando que “como persona, se ha pintado de cuerpo entero”.

“Como siempre, con respeto porque es la madre de mi hija. Y como persona tampoco tengo nada que decir y tiene mucha razón: todos nos hemos pintado de cuerpo entero”, arremetió el cantante con una sonrisa sarcástica.

Volviendo a un tono serio, agregó: “Yo me considero un buen ser humano, me considero una persona que respeta a las demás personas. Un mal ser humano es que desea el mal a una persona, que no tenga respeto por los niños.”

Domínguez evidencia las contradicciones de Pamela Franco

“Yo continúo con mi forma de pensar. Yo tenía entendido que ella supuestamente ya no iba a hablar mal de mí, pero parece que se contradice, sigue hablando”, dijo un Domínguez visiblemente agotado por las declaraciones de la intérprete de ‘Dile la Verdad’.

El cantante cree ilógico que Franco continúe hablando de él, pues considera que ya forma parte de su pasado. “Me parece injusto, y más aún después de su oficialización. Debería ser ahora para adelante. Por lo menos yo no permitiría que hable de su pasado la persona que está conmigo”, acotó.

Por último, el exprotagonista de ‘Mi Amor, El Wachimán’ volvió a advertir a la madre de su hija que no se quedará callado si vuelve a mencionarlo, pues asegura que lo está provocando: “Que cada uno se atenga a las consecuencias de sus acciones”.

Christian Domínguez se dirige a Pamela Franco por oficializar con Christian Cueva en su aniversario

Niega ser el que filtre información a Janet Barboza

Por su parte, Pamela Franco volvió a arremeter contra Christian Domínguez al acusarlo de ser el “sapo” que da información sobre ella a la conductora de ‘América Hoy’, que recientemente afirmó que la cantante hablaba mal de Karla Tarazona y que también recibió desplantes de las esposas de futbolistas de Universitario.

“El sapo, es un mal sapo”, dijo con seguridad la cantante, refiriéndose a que su expareja filtraría detalles incorrectos. “Ese programa tiene algo, no sé qué pasa. Por eso digo, el sapo informa mal. Ellos aseguran y eso es lo que está mal”, añadió a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Domínguez negó categóricamente esa versión: “Si yo fuera el sapo, yo le diera datos exactos, con fechas, horas y tiempos”.

No quiere sentarse a hablar con Pamela Franco y Karla Tarazona juntas

Respecto a las declaraciones polémicas de la conductora Janet Barboza durante su programa matutino ‘América Hoy’, en el que afirmó que Pamela “detestaba” a Karla y hablaba mal de ella, Domínguez negó que sea cierto. “No tiene sentido que yo dé una opinión de esta naturaleza”, añadió.

Por su parte, Franco también se había defendido de lo dicho por Barboza, proponiendo una reunión entre ella, Tarazona y Domínguez para aclarar malentendidos. Sin embargo, el líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ desestimó la invitación. “De chiquito me enseñaron a no meterme en conversaciones de mujeres. No me sentaría a hablar con mujeres”, afirmó entre risas.

