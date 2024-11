ATU confirma que usuarios pueden recuperar objetos perdidos en buses y estaciones del Metropolitano: ¿cómo reclamarlo?

ATU informa como recuperar objetos perdidos en los buses y estaciones del Metropolitano. (Crédito: 24 Horas/ Panamericana)

El sistema de transporte urbano Metropolitano en Lima, con sus 38 estaciones a lo largo de la ruta troncal, moviliza a decenas de miles de personas cada día. Con un flujo tan alto de usuarios, no es raro que algunos pierdan objetos en el interior de los buses o en las terminales. Sin embargo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que los ciudadanos tienen la posibilidad de recuperar sus pertenencias.

Según la ATU, esto es factible siempre y cuando los objetos hayan sido encontrados por el conductor, el personal de campo, o reportados como extraviados por otro pasajero. La entidad también señaló que los artículos más comúnmente perdidos incluyen Documentos Nacionales de Identidad (DNI), licencias de conducir, y tarjetas bancarias, entre otros.

“Todo lo hallado permanece en custodia hasta que su propietario se acerque a recuperarlo”, informa la entidad.

¿Cómo reclamar algún objeto perdido en el Metropolitano?

De acuerdo con la información compartida por ATU, los usuarios pueden consultar sobre algún objeto que hayan extraviado a los trabajadores de seguridad en cualquier estación o terminal del Metropolitano que se comunicarán con la Estación Central, lugar donde se resguardan los objetos hasta ser entregado a sus dueños.

No obstante, los ciudadanos también pueden hacer la consulta llamando a la línea (01) 203-9000 (opción 1) en el horario de lunes a sábado desde las 7:00 a.m. a 7:00 p.m. ,y los domingos desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

“Una vez que el pasajero identifica sus pertenencias, debe llenar un acta de recepción y entrega. Además, se le tomará una fotografía como evidencia de la recuperación del objeto perdido. En lo que va del año, se han devuelto más de 120 objetos que fueron reportados como extraviados”, señala la ATU.

Por otro lado, la entidad fiscalizadora hace un llamado a los usuarios para que sean cuidadosos con sus pertenencias, y si en caso encuentran algún objeto que no les pertenece, reportarlo con el personal de campo del Metropolitano para que este pueda ser devuelto a su dueño.

ATU informa que usuarios que pierdan objetos en el Metropolitano pueden recuperarlo. (Foto: ATU)

‘Lechucero’ del Metropolitano tendrá nuevas paradas

ATU ha ampliado el servicio Lechucero del Metropolitano con nuevas paradas para mejorar la movilidad nocturna en Lima y Callao desde el 1 de noviembre. Esta medida busca atender la demanda de usuarios que se desplazan durante la madrugada de los fines de semana, beneficiando aproximadamente a tres mil pasajeros diarios.

El costo de la tarifa es de S/3.20, pagable con las tarjetas del Metropolitano o Lima Pass, las cuales se pueden recargar en taquillas, máquinas de recarga, y más de 1.200 puntos externos como farmacias, tiendas Tambo y Oxxo.

Nuevas paradas del Lechucero. | ATU

Las nuevas paradas del Lechucero incluyen las estaciones Izaguirre, Ramón Castilla, Angamos y Balta, en ambos sentidos. Además, se mantienen las estaciones Bulevar, Ricardo Palma, Canadá, Jirón de la Unión, UNI y Tomás Valle. Este servicio opera los viernes y sábados, de 11:30 p.m. a 4:00 a.m., con una frecuencia de 30 minutos entre cada bus, proporcionando a los usuarios mayor flexibilidad en sus desplazamientos nocturnos.

El trayecto del Lechucero inicia en la estación Matellini a medianoche, pasando por Bulevar, Ricardo Palma, Canadá, Jirón de la Unión, UNI, y Tomás Valle, hasta llegar a Naranjal. En el sentido contrario, comienza en Naranjal a las 11:30 p.m., siguiendo el mismo recorrido hasta Matellini. Los usuarios pueden consultar los horarios exactos de cada parada en los cuadros informativos, disponibles para los trayectos en ambos sentidos.

‘Lechucero’ del Metropolitano, servicio que opera los viernes y sábados, de 11:30 p.m. a 4:00 a.m. (Imagen: Difusión)

De acuerdo a la ATU, la medida beneficiará a unos tres mil usuarios por día en ambos sentidos, mejorando así la conectividad y accesibilidad durante las horas nocturnas en Lima y Callao