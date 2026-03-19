Matías Zegarra comparte su emoción por primera convocatoria con Perú y menciona a su futbolista favorito: “Desde pequeño lo veía por televisión”

Matías Zegarra ejerciendo una persecución con Luis Advíncula, en Matute. - Crédito: El Pueblo

La sorpresa de la primera lista de convocados de la selección peruana por el nuevo entrenador Mano Menezes es la presencia de Matías Zegarra. A pesar de su notoria juventud, el polifuncional deportista de FBC Melgar convenció al estratega por su madurez, fuerza y derroche de energía.

El cuerpo técnico de Perú considera que Zegarra, de 19 años, está apto para defender la camiseta de la ‘bicolor’ en los encuentros amistosos contra Senegal y Honduras, en Europa. El central se ha dicho más que feliz por el llamamiento y espera estar a la altura de las circunstancias.

Así lo ha expresado en una entrevista exclusiva con el espacio Fútbol Satélite: “Estoy bastante contento. El crecimiento ha sido bastante rápido. He jugado la Copa Sudamericana y ahora la selección peruana. El fútbol es mi pasión desde pequeño. Siento que cuando entro a la cancha me olvido de todo, solo estoy enfocado en el partido”.

Acerca de la forma en la que se enteró de su citación a la Villa Deportiva Nacional explicó que “estaba echado en mi cama. Tengo un primo en España que me dijo ‘a las 10:30 van a pasar la conferencia de la selección para que la mires’. No lo hice. Me llaman y me dan las felicitaciones. Me quedé frío, porque no lo esperé para nada”.

Admiración

Para Matías Zegarra es algo mágico llegar a la selección peruana. Porque, además, podrá compartir espacio con uno de sus mayores ídolos: André Carrillo. Durante el tiempo que transitó de la niñez a la adolescencia, el central nacional observó la evolución del hoy mediocentro toda vez que fue afianzando su admiración.

“Desde pequeño he visto a André Carrillo en la televisión, me parece un jugadorazo. Estoy muy contento, no me esperé que eso sea tan rápido. Trataré de aprender de ellos para que comparta vestuario”, mencionó con mucho respeto el joven baluarte de FBC Melgar.

André Carrillo totaliza tres títulos con Corinthians. - Crédito: William Oliveira

En otro pasaje de la entrevista, Zegarra abordó el momento especial que tuvo con Juan Reynoso al momento de ser nominado a la selección nacional. “Me felicitó y me dio un abrazo en el entrenamiento. Me pide que cumpla mi rol más defensivo y después que ataque”.

El llamado de ‘Mati’ es justo. En poco tiempo no solo se ha ganado el respaldo entero del comando técnico de FBC Melgar, también ha demostrado sus aptitudes: velocidad por cualquier flanco, dominio de ambas piernas y orden táctico en cualquier fase del campo.