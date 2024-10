Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, revela que el dinero que depositó Christian Cueva no puede ser retirado

En un reciente episodio de ‘Amor y Fuego’, Henrry Grauss, abogado del futbolista Christian Cueva, compareció en vivo para aclarar las dudas sobre los pagos que su defendido habría realizado para cubrir la manutención de sus hijos. La controversia surgió después de que el administrador del club Cienciano afirmara en una entrevista con Paco Bazán que Cueva ya había abonado una suma importante para sus tres hijos menores, producto de su reciente salario.

Según detalló Grauss, Christian Cueva realizó un depósito en el Banco de la Nación hace más de un mes, destinando un monto de 18 mil soles para sus hijos. Este dinero cubriría no solo la manutención, sino también gastos adicionales como el salario de las empleadas, el pago de colegios y las movilidades escolares. El abogado afirmó que todo esto se concretó con el primer sueldo que Cueva recibió de su nuevo club y que, además, el futbolista realizó un depósito adicional esta semana, elevando el monto total transferido.

Sin embargo, la doctora Rosario Sasieta, quien representa a Pamela López, madre de los menores, señaló en la misma transmisión que no se ha registrado ninguna cuenta abierta a nombre de los niños en el Banco de la Nación. Sasieta destacó que su clienta desconoce el paradero de estos fondos y, por lo tanto, no puede hacer uso de ellos. La abogada insistió en que, sin una cuenta habilitada para este fin, el dinero destinado a la manutención se mantiene inaccesible.

Rosario Sasieta revela que chats de Christian Cueva y Melissa Klug no serían admitidas como pruebas. (Captura: América Hoy)

Grauss respondió a las afirmaciones de Sasieta y explicó que la consignación de pago se realizó ante el Banco de la Nación, lo que implica un proceso judicial donde el pago se acredita formalmente. “Ella dice que no sabe dónde se encuentran estos depósitos, sin embargo, nosotros hemos presentado y adjuntado al Banco de la Nación como una consignación de pago. El hecho de que no la hayan notificado, tampoco voy a hacer su trabajo”, afirmó el abogado, refiriéndose a los trámites que deberían seguirse.

La doctora Sasieta, visiblemente molesta, cuestionó la actitud del abogado y señaló la falta de empatía hacia los niños. “Qué malo es el doctor, usted no tiene piedad de esos niños. Si ha sido capaz el señor Cueva de presentar judicialmente un pago por consignación, evidentemente esto tiene todo un trámite. Me tienen que notificar, no me han notificado. Ese dinero que es para los niños está congelado”, expresó Sasieta, sugiriendo que Cueva debería haber optado por una conciliación directa.

Este conflicto ha generado inquietud sobre el futuro de la manutención, ya que hasta que no se resuelvan los trámites de notificación, Pamela López y sus hijos no podrán disponer de los fondos depositados. La doctora Sasieta subrayó que la situación podría haberse evitado si Cueva hubiera conciliado de forma privada en lugar de recurrir a procesos judiciales.

La situación legal y sentimental entre Christian Cueva y Pamela López sigue generando controversia. Durante una entrevista en ‘Amor y Fuego’, Rosario Sasieta, abogada de López, dio detalles sobre el proceso de divorcio, señalando que el futbolista no ha mostrado intenciones claras de finalizarlo. Sasieta explicó que el divorcio necesita acuerdos en puntos claves: pensión alimenticia, tenencia de los hijos, división de bienes y manutención. Sin embargo, la falta de voluntad por parte de Cueva para resolver estos temas ha obstaculizado el avance del proceso legal.

Ante esta situación, Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del programa, sugirieron la posibilidad de que Cueva aún mantenga vínculos afectivos que podrían complicar su divorcio, haciendo alusión a la cercanía del futbolista con la cantante Pamela Franco. Sasieta no se pronunció sobre este aspecto personal, aunque indicó que la situación podría tomar giros inesperados, dejando abierta la interpretación de que no se descartan cambios en el curso del caso.

En cuanto a la relación de Cueva con sus hijos, Sasieta aclaró que Pamela López siempre ha mantenido la puerta abierta para que él pueda visitarlos. Sin embargo, la abogada destacó que la falta de un régimen de visitas establecido podría estar afectando la frecuencia de estos encuentros, lo que, sumado a la distancia entre ellos, complica la cercanía y el tiempo compartido con los menores.