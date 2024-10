Milett Figueroa canta a capela con Rodrigo Tapari en ‘Cantando 2024′ y recibe elogios

Milett Figueroa sorprendió al cantar a capela con Rodrigo Tapari en Cantando 2024.

En la emisión del 22 de octubre de Cantando 2024, Milett Figueroa sorprendió a sus compañeros al animarse a cantar a dúo con Rodrigo Tapari. El cantante estuvo presente en el programa, y no dudó en invitar a la peruana a interpretar su versión de ‘Hasta que me olvides’ a capela.

Milett Figueroa no dudó en aceptar la propuesta y hasta pidió empezar el tema. Bastante confiada, la pareja de Marcelo Tinelli demostró sus dotes en el canto, sorprendiendo a los presentes. “Canta bárbaro, eh”, dijo el argentino Martín Salwe, locutor del programa.

Milett Figueroa cantó con Rodrigo Tapari. América

Con esta performance, Milett Figueroa demostró que sí cantaba, pese a las críticas. Rodrigo Tapari quedó admirado y no dudó en darle la mano.

No es la primera vez que la actriz peruana sorprende en Cantando 2024. En anteriores ediciones, Milett ya había sorprendido cantando a capela, mientras daba su puntaje como jurado y aconsejaba a los concursantes. Tanto emocionó, que le pidieron cantar un poco más, pedido que ella no rechazó.

Milett Figueroa sorprende cantando a capela en el ‘Cantando 2024’ y le llueven elogios. (Video: Instarándula)

Milett Figueroa reconoce que es jurado por Marcelo Tinelli

Después de recibir constantes ataques por ser jurado en Cantando 2024, Milett Figueroa reconoció que sí estaba en el programa gracias a su pareja Marcelo Tinelli. La peruana señaló que eso no le molesta, pero tampoco permitirá que la desmerezcan.

“A mí no me molesta para nada tener una persona que me haya puesto en este lugar. Me siento muy orgullosa de que mi novio me dé la oportunidad de estar sentada aquí. Pero eso no quiere decir que yo desmerezca todo el trabajo que vengo haciendo años atrás. Tengo 15 años trabajando y formándome, pero claramente estoy aquí por mi novio. No tengo nada que ocultar. No se descubrió América por eso. Estoy agradecida y muy contenta, pero este es mi trabajo”, dijo.

Además, pidió a los concursantes del reality de canto que tengan respeto con todos los jurados. “Pido respeto para todos los jurados porque si nos han puesto aquí es tema de producción. No es culpa de nosotros, no es que queremos ocupar lugares que no nos merezcamos. He escuchado muchas veces que dicen que estoy por mi novio. Sí, estoy aquí por mi novio, ¿y? Me siento feliz de estar aquí”, remarcó.

Milett Figueroa reconoció que tiene trabajo por Marcelo Tinelli | Cantando 2024

Milett Figueroa ha logrado fama internacional tras su paso por Bailando 2023 y ser pareja de Marcelo Tinelli. En una reciente entrevista, la actriz se mostró contrariada de que siempre le pregunten cómo se integró a la familia de su novio.

“Pero por qué siempre me dicen a mí, cómo te integraste al grupo o cómo se integraron a mí, porque yo no tengo que ser validada por nadie. Yo estoy con una persona que amo y estoy enamorada de esa persona, al igual que esa persona de mí. Y yo no tengo que ser validada por absolutamente nadie porque nos estamos conociendo entre todos, pero cuando me dicen, cómo ser aceptada, no tengo que ser aceptada por nadie”, dijo bastante incómoda.

Asimismo, aclaró que se lleva muy bien con los Tinelli. “Estoy feliz, yo nunca voy a estar en un lugar donde no me sienta cómoda. Me voy si no, lo juro”, añadió.

Milett Figueroa aclara que no necesita ser validada por la familia de Marcelo Tinelli. Desayuno Americano