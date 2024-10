Iván Siucho habló de su secuestro y el papel de Marita Barreto: “Me enseñaron fotos relacionadas con el caso Waykis en la Sombra”

Cuñado de Edison Flores habló sobre las críticas a su secuestro. | Beto a Saber

Iván Siucho rompió su silencio. Previo a salir del país, el cuñado de Edison Flores, implicado en la trama de Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta, se refirió al secuestro que denunció el pasado 23 de agosto, el cual fue calificado de “armado” y por el que la suspendida fiscal Marita Barreto se enfrentó al Ministerio del Interior y al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria.

Previo a ahondar en los detalles del rapto, destacó la labor de la ex coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), a quien aseguró que vio en solo dos o tres ocasiones. La primera de ellas, cuando fue a denunciar que Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte, le pidió que se atribuya 15 mil soles hallados en su oficina. “Ahí me dijo que debo decir la verdad. ‘Si vemos que usted está mintiendo, se cae la colaboración eficaz y es peor para usted’”, mencionó.

“La segunda vez que la veo es cuando corre la noticia de que me habían secuestrado por mis hermanos. Ellos llaman a mis abogados y él al fiscal que está a cargo de mi caso y él es el que le comunica a la doctora”, acotó y adelantó que el hecho se sigue investigando como “secuestro extorsivo y agravado”. Detalló que si bien había citado a una de las personas, fue para alquilarles maquinaria y se hizo pasar por el hijo de la persona interesada. Luego, aparecieron más personas. “Llegaron ocho personas y afuera seguramente eran muchos más”, adelantó.

“Llega esta persona a alquilar maquinaria pasada y me dice que su papá iba a venir también. Christian Huamaní se hizo pasar por el hijo. Me dijo ‘está llegando mi papá' y cuando suben me doy con la sorpresa de que había 8 personas en mi departamento. [...] De frente me quitaron los celulares que si bien es cierto los abandonaron, se quedaron con el de mi novia que es ahí donde filmé a Mateo Castañeda”, mencionó.

Iván Siucho se refirió a los cuestionamientos sobre su secuestro. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Asimismo, relató que cuando estaba retenido le enseñaban fotos de su proceso de lavados de activos y su aparición en televisión por el caso Los Waykis en la Sombra, que involucra a su exdefensa legal y al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor. “Me dicen que soy un soplón”, contó.

Se refirió al video que lo hicieron grabar e indicó que fue para extorsionarlo. “Cuando yo estaba afuera me pasan a su jefe y me dicen ‘nos das los 50 mil dólares y nos vamos’, pero le dije que solo tenía 10 mil”, agregó.

Contradicciones entre Marita Barreto y Mininter

Cabe mencionar que fue por este hecho que la fiscal se enfrentó al Ministerio del Interior y la Policía Nacional, pues la entonces coordinadora del Eficcop apelaba a un movil político, mientras que las entidades apelaron a un origen económico.

“El motivo tiene como hipótesis principal un interés patrimonial. La policía de inmediato ha reaccionado ante el requerimiento del hermano y se ha detenido a los 7 implicados, de los cuales dos son policías de Lince y ya estamos adoptando las medidas disciplinarias”, mencionó Zanabria.

Comandante de la PNP brindó una versión distinta a la de Marita Barreto. | RPP

No obstante, para Barreto se puso en riesgo inminente a quien calificó de testigo protegido del Eficcop. “Aparentemente, lo que buscaban eran los celulares, se llevaron al testigo, luego lo han arrojado en una calle […] luego de que todo fue de conocimiento público, han venido a tirar los celulares por acá (cerca a la vivienda)”, manifestó desde Surco, tras salir del condominio donde vive Siucho.