Jota Benz y su desesperado pedido luego que eliminaran su cuenta de Instagram: “He estado frustrado”

Jota Benz se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su carrera luego de perder el acceso a su cuenta de Instagram, tras ser víctima de un hackeo. Esta red social era crucial para sus colaboraciones con marcas, lo que representaba una fuente importante de ingresos para él y su pareja, Angie Arizaga. Ahora, Jota debe reconstruir desde cero su presencia en línea y recuperar su conexión con sus seguidores.

El cantante confesó que su cuenta de Instagram, la cual venía trabajando desde su entrada en el entretenimiento en 2017, fue eliminada. “Siempre pensamos que esas cosas no nos van a pasar, pero me pasó. Me tumbaron la cuenta de Instagram. No quiero entrar en detalles, pero he estado muy frustrado los últimos cinco o seis días”, expresó Jota Benz, claramente afectado por la situación. El hackeo de la cuenta ha sido un golpe no solo emocional, sino también económico.

Utilizando la cuenta de su hermano, Gino Assereto, Jota Benz se dirigió a sus seguidores para pedir su apoyo en la creación de su nueva cuenta, JotaBenz09. “Les pido que, por favor, compartan la noticia y me sigan en mi nueva cuenta. Vamos a regresar más fuertes y grandes”, comentó en el video con tono melancólico, agradeciendo el respaldo que ha recibido hasta el momento.

Jota Benz responde a críticas de Leslie Shaw por cantar con Mario Hart. América Tv.

Una de las sorpresas para muchos de sus seguidores ha sido la ausencia de fotos junto a Angie Arizaga en su nuevo perfil. En más de tres años de relación, la pareja compartió varios momentos importantes en redes sociales, como viajes y el nacimiento de su hijo, Matteo Alessandro. La falta de estas imágenes en su nueva cuenta ha llevado a especulaciones sobre el estado actual de la relación.

A pesar de las dudas, Jota Benz no ha abordado directamente el tema ni aclarado si planea volver a compartir contenido relacionado con su vida de pareja. En lugar de eso, ha decidido concentrarse en recuperar el vínculo con sus seguidores y fortalecer su presencia en las redes sociales, dejando abierta la posibilidad de compartir más sobre su relación en el futuro.

Por su parte, Angie Arizaga ha mostrado su apoyo incondicional. Compartió el video de Jota en sus historias de Instagram con un emoji de tristeza, lo que muchos interpretaron como una señal de solidaridad en este difícil momento. Aunque algunos seguidores esperaban una declaración más amplia, el gesto de Angie dejó claro que sigue a su lado.

Jota Benz habla de lo que significó la lesión en su rodilla | GV Producciones / Instagram

El hackeo representa un gran obstáculo en la carrera de Jota Benz, pero su determinación y el apoyo de Angie Arizaga apuntan a que superarán este desafío. Mientras reconstruye su audiencia y marca personal, Jota confía en volver a conectar con sus seguidores y en restablecer sus lazos profesionales.

Gino Assereto apoya a su hermano

Gino Assereto no solo apoyó a su hermano Jota Benz al prestarle sus redes sociales tras el hackeo de su cuenta de Instagram, sino que también le dedicó un emotivo mensaje lleno de aliento y fortaleza.

“Hermano, antes que nada, quiero decirte que TE AMO y que todo en la vida tiene un propósito, incluso las dificultades traen aprendizajes valiosos”, comenzó Gino, mostrando su comprensión y apoyo incondicional. “He aprendido a agradecer incluso los momentos difíciles, porque de ellos salen las mejores lecciones”.

El exintegrante de Esto es Guerra también destacó la capacidad de Jota para sobreponerse a los desafíos: “Tú ya has demostrado muchas veces que eres capaz de superar cualquier obstáculo. Así que mantén la calma, llena tu mente de pensamientos positivos y amorosos, porque esto es temporal”, agregó.