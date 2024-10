“Que no sea flor de un día”: director de colegio donde asesinaron a profesor pide presencia permanente de la PNP

Este lunes, un profesor fue asesinado a tiros por sicarios dentro de un colegio en Ate. Ante este lamentable hecho, los ministros de Educación y del Interior, Morgan Quero y Juan José Santivañez, respectivamente, decidieron acercarse al centro educativo para reunirse con los padres de los escolares testigos del crimen, quienes exigen justicia y mayor seguridad. Además, el director del colegio, Pablo Corahua, solicitó que la protección policial sea permanente.

El directivo expresó que tanto la comunidad educativa como los padres y apoderados esperan que el resguardo policial se mantenga de forma continua, para garantizar la seguridad de los estudiantes y que “no sea flor de un día”.

“El sentir es el que tenemos todos: los padres y los estudiantes. ¿Cómo envío a mis hijos a un lugar donde se ha cometido un homicidio?”, afirmó en diálogo con la prensa esta mañana.

Asimismo, resaltó que se ha establecido un plan para brindar apoyo emocional a maestros y estudiantes. Este jueves, la atención psicológica estará dirigida a los docentes, mientras que el viernes se enfocará en los escolares, ya que no podrán iniciar clases si no han superado el impacto del lamentable suceso.

“Por eso es que hoy día se ha dado el duelo, luego el soporte emocional y reiniciamos las actividades escolares porque tenemos que continuar”, acotó.

Aunque Corahua evitó comentar sobre las posibles amenazas que el docente Julio Pacheco Pimentel habría recibido antes de su asesinato, así como sobre las especulaciones acerca de los móviles del crimen, sí reconoció que su institución ha sido contactada por diversas entidades gubernamentales para proporcionar detalles sobre lo ocurrido y gestionar la seguridad de los alumnos y maestros.

“Desconocemos todo el tema de la familia. Se está especulando muchas cosas pero no podemos saber algo que no manejamos. Él era un maestro del área de comunicación, tenía estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria. Salía con su tutoría justamente para una actividad”, indicó.

Imágenes de la cámara de seguridad del colegio Julio C. Tello tras el atentando en contra el docente.

Rinden homenaje a profesor acribillado

Esta tarde, alumnos, padres y madres de familia y cuerpo docente, rindieron homenaje al profesor Julio Pacheco quien murió este lunes a manos de un sicario quien le asestó tres proyectiles en el pecho dentro de la IE. Julio C. Tello.

De acuerdo con las imágenes de Canal N, fueron miembros del plantel docente quienes llevaron en hombros el féretro de Pacheco Pimentel hacia su domicilio ubicado en Ate, donde será velado antes de ser trasladado a Chincha para su entierro. Los asistentes al último encuentro con el docente exclamaban justicia contra los implicados en el execrable acto.

Fiscalía inicia investigaciones

Este martes, el Ministerio Público anunció el inicio de investigaciones preliminares contra quienes resulten responsables del asesinato de Pacheco Pimentel, el docente que recibió tres balazos mortales disparados por un sicario mientras realizaba una actividad con sus estudiantes.

La fiscal provincial Doris Beltrán Espinoza dispuso que la División de Homicidios de la Policía Nacional recabe las declaraciones de los familiares y testigos, así como los informes periciales y otros elementos de prueba.

Primera Fiscalía Penal Corporativa de Santa Anita realiza investigación preliminar contra los que resulten responsables de la comisión del delito de sicariato, en agravio de Julio Pacheco. Foto: Ministerio Público

Como se recuerda, en la tarde de este lunes, un sicario vestido como trabajador del Poder Judicial burló la seguridad del centro educativo y disparó contra el profesor de comunicación, quien se acercó a la entrada tras ser alertado sobre la visita.

“Hoy fue un profesor; mañana, ¿qué va a ser? ¿Mi hija? ¿O los hijos de los demás? Estamos dentro del colegio. ¿Dónde está la policía?”, expresó una madre de familia exigiendo mayor seguridad en la zona.

Tras el hecho, los ministros de Educación y del Interior, Morgan Quero y Juan José Santivañez, se acercaron al lugar. El titular del Minedu lamentó el fallecimiento del docente y anunció la suspensión de clases. Por su parte, el ministro del Interior defendió el estado de emergencia y los operativos realizados durante el último fin de semana.

El titular del Mininter se refirió al asesinato de un profesor en un colegio de Ate desde los exteriores del Congreso de la República.

“(¿Dónde está el estado de emergencia?)He estado acá en la sesión y acabo de tomar conocimiento del hecho y vamos a esperar justamente los resultados de la investigación. Nosotros en el estado de emergencia estamos operando y estamos haciendo cosas. El día de ayer se han desarrollado operativos donde, durante el fin de semana, hubo más de mil detenidos. No solamente eso. También, hemos ingresado a los penales del país, hemos capturado más de tres organizaciones criminales. Entonces, no podemos decir que por un hecho que ha acontecido ahora no existen más resultados. Definitivamente hay que investigarlo porque ha ocurrido, como usted dice, en un estado de emergencia”, sostuvo.