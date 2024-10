Obra del Hospital Quillabamba enfrenta posible sobrevaloración de S/8 millones, según informe de Contraloría

El proyecto lleva varios años de atraso y ha estado detenido por 18 meses. (Composición: Infobae)

El Hospital Quillabamba, un proyecto que lleva varios años de retraso y ha estado paralizado durante 18 meses. El año pasado, en 2023, el ministro César Vásquez anunció que el hospital sería “una realidad” para la región de Cusco. Sin embargo, en las últimas semanas, la construcción del hospital enfrenta un nuevo obstáculo debido a irregularidades identificadas en el proyecto, lo que pone en riesgo su continuidad.

Mediante el informe N° 078-2024-OCI/5297-SCC, la Contraloría General de la República detectó errores significativos en el expediente técnico que respalda el saldo de obra del hospital. Este informe indica que el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) aprobó el expediente sin que el consultor encargado de su elaboración entregara la versión final. La aprobación de este documento se dio a pesar de que el hospital lleva meses en pausa, lo que afecta directamente a miles de habitantes de la región que esperan la culminación de la infraestructura hospitalaria.

El documento oficial señala que el jefe de la Unidad de Estudios Definitivos del PRONIS aprobó el expediente técnico el 9 de agosto de 2024, con un presupuesto de S/ 183 millones 146 mil 585. No obstante, la entrega final del expediente técnico por parte del consultor no se realizó hasta el 19 de agosto. Esta discrepancia en los tiempos podría significar que la información utilizada para la aprobación no refleja con exactitud la realidad del proyecto, lo que introduce el riesgo de contar con datos imprecisos en la planificación.

Los informes no estuvieron a tiempo

La Contraloría detectó errores significativos en el expediente técnico aprobado por PRONIS, lo que pone en riesgo la continuidad de la obra. (Captura de pantalla)

El contrato que suscribió el PRONIS para la elaboración del expediente técnico contemplaba la presentación de cuatro entregables y un documento final. Sin embargo, el consultor a cargo entregó dicho expediente dos días después del vencimiento del plazo establecido. Posteriormente, el PRONIS emitió observaciones de carácter administrativo que fueron comunicadas al consultor, siendo la última el 13 de septiembre de 2024.

La historia del proyecto del Hospital de Quillabamba se remonta al 2018, año en que se iniciaron las obras. A lo largo de su desarrollo, la construcción se paralizó en dos ocasiones, siendo la más reciente en mayo de 2023, a causa de la resolución de los contratos de las empresas encargadas de la obra por incumplimiento.

Actualmente, el proyecto presenta un avance físico solo del 40% y de ser culminada beneficiaría a más de 145 mil habitantes de la región.

Posible sobrevaloración del proyecto

El consultor encargado no entregó la versión final del expediente antes de su aprobación, generando discrepancias en la información utilizada. (Gob)

La Contraloría también detectó un posible sobrecosto en el presupuesto aprobado para la continuación de la obra. En una revisión selectiva del expediente técnico, se evidenció que los precios asignados a diversos insumos no coinciden con los promedios establecidos en proyectos similares ejecutados en la región de Cusco.

El caso más evidente corresponde a los materiales para estructuras, donde el presupuesto para acero corrugado y acero estructural asciende a S/ 6 millones 198 mil 514. Sin embargo, según cotizaciones y precios de mercado, el valor de estos insumos debería estar en torno a S/ 2 millones 324 mil 791, lo que representa una diferencia de S/ 3 millones 873 mil 723. Esta situación, además de elevar el costo total del proyecto, genera dudas sobre la transparencia del proceso de planificación y asignación de recursos.

Otro ejemplo corresponde a la especialidad de instalaciones eléctricas, donde el expediente técnico asigna un costo de S/ 9 millones 096 mil 393 para los conductores eléctricos tipo N2XOH. De acuerdo con precios de mercado, estos conductores deberían tener un valor de S/ 5 millones 711 mil 016, lo que significa una diferencia de S/ 3 millones 385 mil 377. Estos indicios de sobrevaloración en diversas áreas del proyecto podrían complicar aún más la culminación del hospital. La sobrevaloración del proyecto tiene un saldo de más de S/ 8 millones.

Inconsistencias y deficiencias técnicas

La Contraloría identificó un sobrecosto de más de S/ 8 millones en insumos y materiales en el presupuesto del proyecto. (Gob)

El informe de la Contraloría no solo se detiene en los posibles sobrecostos, sino que también evidencia una serie de inconsistencias técnicas que podrían afectar la estructura y funcionalidad del hospital. En la especialidad de estructuras, se identificaron problemas relacionados con el factor de zona sísmica, el cual fue determinado de manera incorrecta, lo que generaría un sobredimensionamiento en algunas partes del proyecto.

Además, las inconsistencias en los planos, las especificaciones técnicas y los análisis de precios unitarios podrían provocar que algunas estructuras resulten subdimensionadas. Estas deficiencias comprometen la seguridad y durabilidad de la infraestructura, con el riesgo de un deterioro prematuro en las áreas afectadas.

En la especialidad de instalaciones sanitarias, también se identificaron incompatibilidades que contravienen las normas técnicas aplicables, lo que podría impactar directamente en el suministro de agua y en el tratamiento de aguas residuales. Estos problemas, de no ser corregidos, podrían generar dificultades operativas una vez que el hospital entre en funcionamiento.