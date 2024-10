Cristian Zuárez lamenta que Andrés Hurtado esté en prisión: “Debe ser investigado en arresto domiciliario”

Cristian Zuárez sale en defensa de Andrés Hurtado.

Cristian Zuárez rompió su silencio luego de estar inmerso en la revelación de Laura Bozzo sobre un vínculo entre Magaly Medina y Andrés Hurtado. Y es que el último viernes, Bozzo conversó con Rodrigo González y aseguró que el popular ‘Chibolín’ fue el encargado de costear todo el viaje de la ‘Urraca’ y su esposo, aunque ella anteriormente había afirmado que fue la organización quien se lo pagó.

Tras esta revelación, Magaly Medina salió al frente y negó la versión de Laura Bozzo. Además, criticó a Cristian Zuárez, a quien lo llamó fanfarrón, asegurando que no se puede confiar en su palabra y no es una fuente que sea verídica.

En su defensa, la expareja de Laura Bozzo conversó con Trome y habló de este caso, pero sorprendió al ponerse de lado de Andrés Hurtado. En su descargo, mencionó que tiene una gran cercanía con Hurtado, desde hace varios que está en televisión.

Cristian Zuárez conversó con Infobae sobre su carrera artística y sus sentimientos a Laura Bozzo. (Foto: Instagram)

Además, recordó que él fue quien estuvo a su lado cuando a la presentadora la tuvieron bajo arresto y hasta le hizo una misa de salud a su expareja en su peor momento. “Andrés fue la única persona que, cuando me separé de Laura, se mantuvo al margen y siempre habló con respeto. Lo conozco desde Risas y Salsa, fue el primero en visitar a Laura en Monitor cuando estaba con arresto domiciliario, en ir a las cenas que hacíamos ahí, en hacer una misa de salud para Laura”, mencionó en un inicio.

Seguido, señaló que sí debe continuar la investigación en su contra, pero podría tener la opción de hacerlo bajo arresto domiciliario, como los demás acusados y no en prisión.

“Esas cosas a mí me hacen una persona allegada a él y en todo momento estaré para darle mi apoyo, eso es lo que hace un amigo. Lo que pasa y sigue pasando en el Perú es que, a veces, la presión mediática hace la justicia más rápida que la misma justicia. Creo que debe ser investigado, pero no en prisión, sino en arresto domiciliario, como lo están haciendo los demás implicados”, mencionó.

Cristian Zuárez afirma que encaró a Magaly Medina

Luego de que Zuárez asegurara que fue él quien intervino en la participación de Medina en los Premios Martín Fierro, comentó que tuvo un tenso momento con la presentadora. Ya en Miami, asegura que tuvieron un encuentro en el que se acercó para recordarle todo lo que habló de él y, finalmente, decirle que no le guardaba rencor, pese a que la llamó malagradecida.

“Me di el gusto de decirle en su cara que no soy un fanfarrón, pues durante los 11 años que viví en Perú nunca hubo un día en el que ella haya hablado bien de mí, entonces para mí era un reto traer a Magaly (a Miami), tenerla sentada en primera fila acercarme y decirle: Magaly quiero que sepas que a pesar de toda la mier... que dijiste de mí no hay rencor y hoy estás sentada aquí gracias a que fui el intermediario. En ese momento su cara se transformó y su marido se puso blanco, y ni gracias me dijo, es una malagradecida”, dijo el argentino.

Cristian Zuárez encaró a Magaly Medina en los Martín Fierro. (Foto: Captura de IG)