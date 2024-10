Cristian Zuárez dice que Magaly Medina pisó los Martín Fierro por él y revela origen de pasajes: “Hay una historia turbia”

Magaly Medina aclara a Laura Bozzo por vincularla a Andrés Hurtado. ATV

Cristian Zuárez, expareja de Laura Bozzo, no se quedó callado ante los recientes comentarios de Magaly Medina y su negativa de reconocer el rol que él desempeñó en su participación en los Martín Fierro, premiación argentina que se realizó en Miami.

El argentino afirmó en una reciente entrevista a Trome que él fue la persona que impulsó la invitación de Magaly Medina a la premiación internacional, gestionando la logística y coordinaciones junto con Diego Suárez, el organizador del evento. Además, lamentó que la conductora de ATV no quiera reconocerlo y lo califique de “fanfarrón”.

Sin embargo, aclaró que está tranquilo, pues - según contó Cristian Zuárez en la entrevista- se dio el gusto de encararla el día de la premiación y le aclaró que estaba ahí gracias a él.

“Me di el gusto de decirle en su cara que no soy un fanfarrón, pues durante los 11 años que viví en Perú nunca hubo un día en el que ella haya hablado bien de mí, entonces para mí era un reto traer a Magaly (a Miami), tenerla sentada en primera fila acercarme y decirle: Magaly quiero que sepas que a pesar de toda la mier... que dijiste de mí no hay rencor y hoy estás sentada aquí gracias a que fui el intermediario. En ese momento su cara se transformó y su marido se puso blanco, y ni gracias me dijo, es una malagradecida”, dijo el argentino.

Cristian Zuárez se refiere a Magaly Medina y polémica sobre los Premios Martín Fierro.

Molesto con Laura Bozzo y el papel de Andrés Hurtado

El conflicto también involucra a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, ya que Laura Bozzo comentó que fue Hurtado quien se hizo cargo de los pasajes de Magaly y su esposo para los premios en Miami. Según Zuárez, esta conversación fue privada, y le molestó que Bozzo la mencionara públicamente.

“Me parece malo que Laura me utilice para hablar de algo que fue una conversación privada que hicimos al comentar todo lo que estaba pasando Andrés, y lo largue (cuente) tan libremente en un medio de prensa (el programa ‘Amor y fuego’), pero bueno ya pasó. Aquí lo que queda es afrontar la verdad y la verdad es una a pesar de que Magaly no quiere reconocer que fui el causante de que venga a Estados Unidos a los premios Martín Fierro”, indicó.

A pesar de los documentos presentados por Medina donde se muestra que el canal pagó los pasajes a través de una agencia, Cristian Zuárez mantuvo su versión de que Hurtado estuvo involucrado en el proceso. Además, argumentó que aunque Magaly mostró los recibos, los detalles de quién cubrió los costos de esos pasajes son ambiguos.

Magaly Medina desmiente a Laura Bozzo por decir que Andrés Hurtado le pagó pasajes. ATV

“Te pregunto una cosa ¿si los Martín Fierro tiene Aerolíneas argentinas como sponsor y compra 30 pasajes para otros artistas, por qué le pagaría directamente a Magaly, su esposo y Chibolín esos pasajes? ¿O sea qué tan importantes es, acaso es Verónica Castro? No había plata para pagar pasajes y acá lo que hay es que yo no dije que usaron la empresa de Andrés Hurtado, lo que comenté es que Andrés Hurtado se hizo cargo de los pasajes cómo lo hizo, no lo sé”, remarcó.

“Sé que Magaly mostró el recibo, pero ¿por qué tapó de dónde viene el dinero? Si eso era lo esencial, si Diego Suárez hizo el pago de los pasajes o la organización ¿por qué tapa de el número de RUC o de la empresa?”, cuestionó.

“Hay una historia turbia”

Magaly Medina ha sido tajante al desmentir a Cristian Zuárez. En su programa, presentó pruebas que mostraban las gestiones del canal y los recibos que respaldan que los pasajes fueron adquiridos a través de una agencia. Sin embargo, el argentino sostiene que los documentos no revelan el origen de los fondos, y que Hurtado podría haber tenido un rol en la transacción.

“Detrás hay una historia turbia que seguro va a salir que no te la puedo decir porque si hablo va a quedar como que me estoy vengando de él, pues se fue debiéndome dinero, pero sigo adelante con mi vida”, sentenció.

Cristian Zuárez se enfrenta a Magaly Medina y aclara que por él fue a los premios Martín Fierro. Composición Infobae Perú

Defiende a Andrés Hurtado

Cristian Zuárez también comentó su frustración por la manera en que Laura Bozzo reveló sus conversaciones privadas. “Con Laura no siempre se puede hablar mucho porque uno no sabe cuándo va a soltar la lengua. Pensé que había cambiado, pero veo que no. Tal vez ella quiso ayudar a su amigo Andrés Hurtado, pero no debió involucrarme”, indicó.

Asimismo, expresó que mantiene una buena relación con Hurtado, destacando que fue uno de los pocos en apoyarlo tras su separación de Bozzo. “Andrés siempre fue respetuoso, incluso cuando Laura enfrentó arresto domiciliario, y eso lo aprecio”, señaló.

Respecto a la situación legal de ‘Chibolín’, el argentino fue bastante claro al indicar que lo apoyará, pues “eso es lo que hace un amigo”. Para Zuárez, el comediante no debe estar en prisión.

“Lo que pasa y sigue pasando en el Perú es que, a veces, la presión mediática hace la justicia más rápida que la misma justicia. Creo que debe ser investigado, pero no en prisión sino en arresto domiciliario como lo están haciendo los demás implicados”, concluyó.

⁠Abogado de Andrés Hurtado buscará libertad del presentador de TV que cumple prisión preventiva en el penal de Lurigancho| Andina