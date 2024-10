“Hoy fue un profesor, mañana puede ser mi hija”: madres de familia reclaman aterradas tras el asesinato de un maestro en colegio en Ate

Ate, uno de los distritos declarados en estado emergencia por la ola de criminalidad, registró un nuevo crimen. Esta tarde, un sicario asesinó a un profesor en la puerta de un colegio nacional, lo que generó terror entre alumnos, docentes y madres de familia, quienes exigen mayor seguridad en la zona.

“Este es un colegio. ¿Qué seguridad nos están dando si es un colegio? Hoy fue un profesor; mañana, ¿qué va a ser? ¿Mi hija? ¿O los hijos de los demás? Estamos dentro del colegio. ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el serenazgo? Ellos tienen que venir; ellos tienen que estar aquí”, exigió una de las madres de familia en el lugar.

Las madres de familia del recinto exigen justicia para el profesor, quien, según las apoderadas de los alumnos, perdió la vida dentro de la institución educativa. El docente de Comunicación Social fue asesinado por un sicario cuando se dirigía al patio para ensayar con los menores.

“¿Qué hace la presidenta? Ella está sentada allá bien, claro ella tiene todo. El Congreso no hace nada”, expresó la mujer a Canal N.

Otra madre de familia resaltó que en la zona no se ve presencia policial ni militar, tampoco de serenazgo, pese a que Ate se encuentra en estado de emergencia. 2A pesar de que estamos en estado de emergencia, no vemos la presencia de policías ni de militares; prácticamente no hay seguridad en ninguna parte. ¿Esto quiere Dina? ¿Eso quiere la señora presidenta? ¿Qué clase de educación va a haber en los colegios a consecuencia de este asesinato?”, dijo indignada.

