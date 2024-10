Cajamarca: Comisario de la PNP dispara a sangre fría contra funcionario edil, le quita la vida y se da a la fuga

Declaración de Aldo Cáceres, comisario de Bambamarca, a medios locales.

Un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) es acusado de asesinar a sangre fría a un funcionario de la Municipalidad provincial de Hualgayoc, localidad ubicada en la región Cajamarca.

La víctima fue identificada como Ruddy Lozano Obispo, un ingeniero de 33 años de edad, quien se encontraba en una cantina de la ciudad de Bambamarca, el pasado sábado 5 de octubre, disfrutando de la noche.

Sin embargo, a la promediar las 11:15 p.m., aún en circunstancias desconocidas, Lozano Obispo recibió un disparo por parte del comisario de Hualgayoc, el teniente PNP Anderson Quispe Briones.

La cámara de seguridad del local Santo Bar, situado en el jirón Jaime de Martínez, registraron lo sucedido. En las imágenes se aprecia como el efectivo policial saca su arma de fuego y la dirige hacia el pecho del funcionario edil, quien abre los brazos ante tal acción.

Una vez posicionada la pistola, dispara en contra de su objetivo. Lozano se desploma en el acto y queda tendido en el piso, mientras Quispe Briones huye del lugar. En el vídeo también se observa a una mujer, quien voltea la cámara de videovigilancia y trata de atender la emergencia.

El cuerpo de la víctima fue conducido a un hospital de la ciudad de Bambamarca, sin embargo, llegó sin vida. Trascendió que Lozano se desempeñaba en el área de residuos sólidos de la Municipalidad de Hualgayoc.

“El occiso y el teniente Quispe han estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Lamentablemente ha habido un mal uso, una manipulación, de un arma de fuego que él tenía. Producto de esa mala manipulación de ese armamento, originó una herida de bala en el pecho del fallecido”, narró Aldo Cáceres, comisario de Bambamarca, a medios locales.

“En la cámara de seguridad se ve que evacúan al herido, quien llegó ya cadáver del hospital. Al tomar conocimiento de hecho, se activó el plan cerco con las diferentes comisarías. Aproximadamente a las 2 de la mañana, se interviene el vehículo donde se desplazaba el teniente”, agregó.

Policía se da a la fuga tras disparar a matar contra funcionario edil en un bar de Cajamarca.

Al verse cercado por las autoridades, Quispe atinó a descender de su auto y escapar corriendo por unos matorrales de la zona hasta llegar a un río. Su huida tuvo éxito y ahora se encuentra con el paradero desconocido.

“Ya se ha coordinado con todas las comisarías de Cajamarca para buscar a dicho efectivo policial. Tenemos acá al personal de homicidios para recabar información y trabajar en conjunto al personal de criminalística. Ya se encontró un arma, que posiblemente sea de propiedad del teniente”, continuó Cáceres.

La propietaria del local, identificada como Giovanny Nuñez, fue llamada a testificar ante las autoridades policiales. Mientras sus compañeros ediles exigieron justicia ante las autoridades. “No puede ser que se fugue ante una fechoría”, comentó un miembro de la municipalidad.

En tanto, la madre de la víctima, Graciana Obispo Giménez, lamentó lo sucedido y exhortó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, que se encarguen del caso y logren justicia para su hijo asesinado.

“Que se encuentre al policía que le ha disparado a mi hijo. Eso es un asesinato. Me encuentro muy mal. Mi hijo vino acá (a Cajamarca) en el mes de abril, poco tiempo ha estado acá. No hay justicia, no hay información”, dijo la mujer.