Paro parcial de transportistas en el Callao: pasajeros afectados por ausencia de combis en la av. Argentina hoy jueves 3 de octubre

Este jueves 3 de octubre se anunció que no había paro de transportistas de servicios públicos tras una reunión con diversos gremios, pero el Ejecutivo no descartó que colectivos informales se sumen a una nueva movilización. Ante ello, los pasajeros en el Callao reportan que no encuentran vehículos para dirigirse a sus centros de labores.

De esta manera, algunos deben realizar transbordo para tratar de acercarse a sus trabajos, ya que esperaron alrededor de 30 minutos para tomar un transporte público. Canal N compartió imágenes de la situación de la avenida Argentina en dirección a la avenida Universitaria.

“No, no hay carro. Me he ido hasta Faucett para poder subir a un bus”, señaló una pasajera.

Paro de transportistas parcial en el Callao: pasajeros perjudicados| Canal N

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales, quienes desviaron a los colectivos informales, lo que ha ocasionado que los usuarios se queden varados. Por su parte, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, señaló a RPP Noticias que más del 80 % de empresas están operando.

Dañan combis

Más temprano, se reportó las actividades y operaciones de las empresas de transportes con normalidad. Sin embargo, algunos individuos bajaron las llantas de las combis entre las avenidas Argentina y Faucett

La situación generó preocupación entre los usuarios del transporte público, quienes han sido advertidos. Los videos compartidos muestran a pasajeros esperando durante más tiempo del habitual, lo que ha generado frustración.

Estos son los 14 distritos en estado de emergencia

Ate

Villa el Salvador

Ancón

Puente Piedra

Comas

Carabayllo

Independencia

San Martín de Porres

Los Olivos

San Juan de Lurigancho

Lurigancho-Chosica

Rímac

Santa Rosa

Ventanilla (Callao)

El gremio de transportistas tiene una honda preocupación por la inseguridad que azota nuestro país. (Andina)