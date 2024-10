La Uchulú tiene planeado participar en concursos de belleza: “Me han dicho que sí”

La Uchulú, figura emblemática de la farándula peruana y conocida por su carisma en redes sociales, ha capturado nuevamente la atención del público tras anunciar sus intenciones de participar en concursos de belleza, específicamente en el prestigioso certamen Miss International Queen Perú. La influencer, cuyo nombre real es Etza Reátegui Wong, reveló este deseo luego de haber pasado por una cirugía de reasignación de sexo en Tailandia, experiencia que ha compartido abiertamente con sus seguidores.

En sus historias de Instagram, La Uchulú sorprendió a su audiencia al comentar que, si bien no competirá este año, se está planteando seriamente participar en el certamen en dos años. “Sí, lo he pensado, pero no para este año, sino de acá a dos años para el Miss International Queen Perú, y la mayoría me ha dicho que sí... Tuve como 6 mil puntos”, expresó con entusiasmo. La respuesta de sus seguidores ha sido abrumadoramente positiva, lo que ha incrementado las expectativas sobre su posible participación en el futuro.

La influencer, famosa por su participación en programas televisivos y su presencia en redes, ha dejado en claro que su interés en los concursos de belleza no es pasajero. Además, se ha tomado el tiempo para interactuar con su comunidad digital, compartiendo encuestas donde pregunta si debería comenzar a prepararse para la competencia. “¿Prepararme para dentro de 2 años participar?”, consultó a sus seguidores, quienes no dudaron en alentarlo con mensajes de apoyo.

La Uchulú cuenta que se someterá a cirugía de cambio de sexo.

La Uchulú ha sido una voz importante dentro de la comunidad LGBTQ+ en el Perú, y este nuevo paso hacia los certámenes de belleza internacionales podría marcar un hito en su carrera y en la visibilidad de las personas trans en el país. Además, su interés en el Miss International Queen, considerado uno de los concursos de belleza más relevantes para mujeres trans, ha despertado numerosas reacciones en redes sociales, donde ya se debate sobre su posible desempeño en dicho certamen.

La Uchulú revela cuánto costó su operación

La Uchulú, la popular tiktoker peruana cuyo nombre real es Etza Reátegui Wong, ha generado gran interés tras compartir detalles sobre su reciente operación de reasignación de sexo en Tailandia. En una conversación con el tiktoker Valentino, la influencer reveló los costos asociados a sus intervenciones estéticas, dejando a muchos de sus seguidores sorprendidos. La vaginoplastia, uno de los procedimientos más significativos, tuvo un costo de 9300 dólares, lo que equivale a aproximadamente 35 mil soles.

Además de este procedimiento, La Uchulú mencionó otras cirugías que ha realizado. Por ejemplo, su operación de aumento de senos tuvo un costo de 8 mil soles, mientras que su rinoplastia ascendió a 6 mil soles. A pesar de los altos costos, la influencer anunció que planea someterse a una nueva cirugía para modificar sus costillas, la cual está valorada en más de 9 mil dólares, sorprendiendo a su audiencia con los montos involucrados en su transformación.

Cabe destacar que el proceso de reasignación de sexo no solo incluye los costos de las cirugías, sino también otros gastos, como los pasajes de avión, ya que La Uchulú viajó a Tailandia acompañada de su madre para someterse a estos procedimientos. La joven ha compartido su experiencia abiertamente, generando un impacto en la comunidad y mostrando su compromiso con su proceso de transformación.