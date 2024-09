Nicola Porcella busca el amor en ‘Soltero Cotizado’, su propio reality show: ¿cuándo y a qué hora estrena?

Nicola Porcella estrenará su propio reality 'Soltero Cotizado' | TelevisaUnivisión

Nicola Porcella, el modelo peruano que cautivó a Latinoamérica con su participación en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, continúa demostrando que su éxito no es efímero. A un año de su paso por el reality de convivencia, en donde consiguió el segundo puesto, se anunció que el actor será el protagonista de su propio programa, titulado ‘Soltero Cotizado’.

Montserrat Oliver, conductora del espacio, describió el proyecto de TelevisaUnivisión como “un reality divertido y lleno de romance”. Además, comentó con entusiasmo sobre la experiencia que le espera al peruano: “Se la pasará aquí mejor que en ‘La Casa de los Famosos’ porque lo vamos a encerrar en una mansión junto a la playa, rodeada de muchas guapas con cuerpazo”.

¿De qué trata ‘Soltero Cotizado’?

‘Soltero Cotizado’ es reality show dramático sigue a Nicola Porcella, conocido como el ‘Novio de México’, en su búsqueda del amor entre un grupo de mujeres. Sin embargo, no todas tienen buenas intenciones; mientras algunas, las ‘Románticas’, buscan genuinamente el amor, otras, las ‘Embusteras’, compiten por un atractivo premio en efectivo. A través de emocionantes desafíos y citas diarias, el peruano deberá navegar por una red de verdad y engaño, en su intento por encontrar su verdadero amor y evitar ser engañado.

Nicola Porcella navega entre amor y engaño en ‘Soltero Cotizado’.

¿Cuándo estrena ‘Soltero Cotizado’?

‘Soltero Cotizado’ se estrenará el lunes 28 de octubre a las 9:00 p.m. (hora de México) por la señal del canal 5. Este programa promete llevar a los espectadores a una emocionante aventura romántica, donde Nicola Porcella buscará el amor entre un grupo de mujeres. Los fanáticos del reality no querrán perderse este lanzamiento, que sin duda marcará el inicio de una nueva etapa en la carrera del modelo peruano.

Nicola Porcella busca el amor en 'Soltero Cotizado', estreno el 28 de octubre.

Nicola Porcella y su éxito tras ‘La Casa de los Famosos México’

Desde su participación en ‘La Casa de los Famosos México’, la vida de Nicola Porcella experimentó un cambio significativo. Aunque no se alzó con la victoria en el reality, el actor peruano logró ganarse el afecto del público mexicano, especialmente de su “Team Infierno”, que incluye a Poncho de Nigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio, Apio Quijano y Wendy Guevara. Su paso por el programa le abrió las puertas en el ámbito del entretenimiento, consiguiendo contratos y consolidándose como una figura emergente en México.

Nicola Porcella no solo inició su carrera actoral con la serie ‘El Amor no tiene receta’, sino que también fue invitado a ser conductor en ‘¡Qué buena hora!’. Además, se unió al elenco de la obra teatral ‘Aventurera’ y participó en varios shows en discotecas y eventos masivos. Recientemente, viajó a Colombia para ser parte de un nuevo reality llamado ‘Soltero Cotizado’, donde buscará el amor.

Aunque Nicola Porcella no ganó la primera temporada de 'La Casa de los Famosos', su paso por el reality lo catapultó a la fama.

En el primer aniversario de su paso por el reality mexicano, Nicola Porcella compartió su agradecimiento en Instagram, recordando momentos especiales con su madre e hijo, y destacando que el programa “salvó” a su familia. A pesar de haber rechazado una oferta para viajar a París, el peruano se siente satisfecho con las decisiones que ha tomado y está emocionado por seguir demostrando su talento en nuevos proyectos.

¿Quién es la pareja de Nicola Porcella?

Nicola Porcella ha pasado los últimos seis años soltero, lo que se hizo evidente durante el pasado Día de San Valentín, cuando optó por celebrar en compañía de amigos en lugar de una pareja. En una entrevista con Televisa Espectáculos, el actor peruano compartió sus reflexiones sobre su soltería, expresando que aunque recibió regalos del público, no tiene con quién celebrar ese día especial. “Duermo solo, abrazo una almohada; esperemos que el próximo San Valentín ya me toque abrazar a alguien”, confesó con resignación.

El peruano señaló que no es demasiado exigente en sus preferencias amorosas; en cambio, piensa que el problema radica en él, ya que no ha encontrado a la persona adecuada. A pesar de no tener una “mujer ideal”, también reconoció que en el pasado le faltó ser más detallista en sus relaciones. Recordó con cariño a su primer amor, Sandra, y aunque no busca activamente una relación, disfruta de su vida de soltero, haciendo hincapié en que sus amigos a menudo lo llevan a fiestas y no le ayudan a establecer una conexión romántica.

Nicola Porcella reflexiona sobre su soltería y espera encontrar el amor en el futuro.