Valeria Piazza asegura que ampay de Jesús Alzamora fue vendido al programa de Magaly Medina

Valeria Piazza, mejor amiga de María Paz González Vigil, rompió el silencio sobre el reciente escándalo que involucra a Jesús Alzamora tras la difusión de un video en el que se le ve besando a una joven en Colombia. Durante su participación en el podcast ‘En Khe Están’, la exMiss Perú confirmó que su amiga ya había visto el polémico video antes de que se hiciera público, ya que el actor se lo mostró previamente.

La exreina de belleza explicó que María Paz ya estaba al tanto de la situación, como se mencionó en el comunicado que González Vigil emitió. “Ella ya había visto el video, Jesús se lo mostró. Lo puso en su comunicado y por eso lo cuento”, afirmó la modelo, haciendo hincapié en el impacto emocional que las imágenes tuvieron en su amiga.

Cuando uno de los presentadores sugirió que el video podría haber sido proporcionado por Paco Bazán, Valeria Piazza desmintió esta versión y añadió que, en su opinión, alguien más lo habría vendido a Magaly Medina, quien finalmente difundió las imágenes. “No lo tiene (el video) Paco, yo creo que alguien se lo vendió a Magaly”, señaló.

Tras las declaraciones de María Paz González Vigil, quien aclaró que el beso entre Jesús Alzamora y otra mujer ocurrió durante una pausa en su relación, Paco Bazán decidió romper el silencio. A través de su programa de YouTube, ‘Ni loco ni santo’, el conductor explicó que desconocía los detalles del escándalo, ya que su enfoque está más orientado al ámbito deportivo y no a los programas de espectáculos.

Bazán expresó su postura de manera respetuosa, señalando que no se alegraba de lo sucedido y que, en lugar de hacer comentarios desde el rencor, prefería mantener la empatía, especialmente con María Paz. “Sería irresponsable de mi parte afectar a una mujer que puede estar sufriendo”, afirmó el conductor, subrayando su decisión de no contribuir al dolor que podría estar experimentando la esposa de Alzamora.

¿Cómo inició la relación de Jesús Alzamora y María Paz?

El presentador Jesús Alzamora y la modelo María Paz González Vigil se conocieron en 2012 durante un evento en Lima. En ese momento, Jesús se atrevió a entrevistarla, pero poco después, motivado por su interés, decidió pedirle su número, aunque ella no sabía que sería para él. “El camarógrafo me dijo ‘pídele el teléfono a María Paz’, así que lo hice. Ella pensó que le estaba dando su número al camarógrafo, pero en realidad me lo dio a mí”, relató Alzamora en una entrevista con Magaly Medina.

Desde entonces, empezaron a frecuentarse y, tras varias citas, oficializaron su relación. Sin embargo, fue un ampay publicado en la revista de Magaly Medina lo que reveló públicamente su romance. “No era un ampay, ya estábamos saliendo. Fue algo que nos hizo públicos sin esperarlo ni quererlo”, comentó el conductor, recordando ese momento junto a su ahora esposa.

En 2016, la pareja celebró la llegada de su primer hijo, Vicente, quien llenó de alegría su vida familiar. Dos años más tarde, en 2018, decidieron formalizar su unión en una ceremonia íntima, a la que solo asistieron familiares y amigos cercanos.