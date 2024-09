Gustavo Adrianzén invocó al Congreso reflexionar sobre viaje de Dina Boluarte: “Ella no apagará los incendios manualmente”

Premier invocó a la representación nacional a permitir el viaje de Dina Boluarte. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

Como era de esperarse, el Ejecutivo se pronunció por la decisión del Congreso. En conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, el premier Gustavo Adrianzén invocó a la representación nacional a cambiar de decisión y permitir la salida de Dina Boluarte a Nueva York. Calificó de “amarga coincidencia” que el debate se haya dado en un contexto de incendios forestales y críticas por la demora en la declaratoria de emergencia.

“Hemos tenido que ver con algo de preocupación cómo se decidió no autorizar el viaje de la presidenta a la ciudad de Nueva York para asistir a la 79 asamblea general. Nosotros no podemos dejar de expresar que somos absolutamente respetuosos de la separación de poderes y confiamos también que las decisiones de los órganos de los poderes del Estado obedecen a razones de interés nacional que no están necesariamente orientadas por intereses subalternos”, mencionó.

“Fue una amarga coincidencia que el día de ayer, entre lo que venía sucediendo con la atención de los incendios forestales y esta solicitud del viaje, generó un clima poco favorable al interior del Congreso; sin embargo, se presentó una moción de reconsideración que tiene como propósito fundamental recolectar los votos requeridos. [...] Pedirles que quienes no aprobaron evalúen la posibilidad de tener una decisión distinta”, agregó.

Sobre el evento, mencionó que será aprovechado para que la presidenta cuente al mundo “los principales hitos de la gestión gubernamental” y sostener reuniones con altas autoridades, así como captar nuevas inversiones. “Este viaje permite ofrecer el país al mundo; mostrarnos atractivos y abrirnos espacios de diálogo e intercambio”, acotó.

Importancia del viaje de Dina Boluarte

Consultado nuevamente por el tema, el primer ministro defendió la importancia de que la jefa de Estado viaje. “El foro en Nueva York congrega a todos los líderes del mundo. Es el foro de encuentro y diálogo más importante, además es una oportunidad en la que la jefa de Estado ofrece el Perú al mundo, cuenta lo que está pasando y luego hay reuniones bilaterales y una oportunidad en la que la presidenta puede relacionarse con otras autoridades”

Sobre la pertinencia de que Boluarte se mantenga en el país ante el incremento de incendios forestales, recordó que la jefa de Estado está habilitada en continuar sus funciones a distancia. “Hoy está a solo una llamada de tener contacto directo y en vivo. Ella no va a ir manualmente a apagar los incendios, ella va a dar instrucciones paras que quienes estamos aquí puedan actuar en la línea de sus órdenes”, dijo.

Agregó que él junto a los demás miembros del gabinete ministerial se mantendrán en el país atendiendo las necesidades de la población. “Supongamos que las cosas se agraven, qué mejor que el que esté la presidenta en persona incluso para pedir ayuda. Es un supuesto que ojalá no llegue, pero qué mejor que ella que pida ayuda de manera directa”, destacó.

¿Cómo fue la votación en el Congreso?

Grupos parlamentarios de derecha y de centro se dividieron al momento de votar sobre la salida del país de Dina Boluarte al extranjero. Solo Fuerza Popular y Alianza para el Progreso votaron casi por completo en bloque. Estos parlamentarios rechazaron el viaje a Estados Unidos:

Alianza para el Progreso

Roberto Chiabra

Podemos:

José Arriola

Kira Alcarraz

Guido Bellido

Juan Burgos

Digna Calle

Darwin Espinoza

Jorge Luis Flores Ancachi

Heidy Juarez

Ariana Orué

Francis Paredes

Luis Picón

Edgar Tello

Perú Libre

María Agüero

Flavio Cruz

Américo Gonza

Isaac Mita

Janet Rivas

Waldemar Cerrón

José Balcazar

Renovación Popular

Diego Bazán

Noelia Herrera

Cheryl Trigozo

Norma Yarrow

Milagros Jáuregui

Acción Popular

Edwin Martínez

Hilda Portero

Bloque Magisterial

Óscar Zea

Lucinda Vásquez vela

Avanza país

Patricia Chirinos

Karol Paredes

José Williams

Adriana Tudela

Juntos Por el Perú

Víctor Cutipa

Wilson Quispe

Roberto Sánchez

Elías Varas

Nieves Limachi

Somos Perú

Luis Cordero

Bancada Socialista

Pasión Dávila

Alex Flores

Alfredo Pariona

Silvana Robles

Jaime Quito

Bloque Democrático

Sigrid Bazán

Isabel Cortez

Ruth Luque

Susel Paredes

Edgardo Reymundo

No agrupados

Carlos Anderson

Flor Pablo

Margot Palacios

Carlos Zeballos

Honor y Democracia

Gladys Echaiz