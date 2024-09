¿Karla Tarazona embarazada? Christian Domínguez revela sus antojos: “Es chocolatera, me pide toffees, chocolates”. (Captura: Todo se filtra)

La conductora Karla Tarazona ha generado una oleada de especulaciones en torno a un posible embarazo, luego de que se anunciara su repentina ausencia de sus programas ‘Préndete’ y de radio por razones de salud. La situación ha sido tema de conversación entre sus seguidores, quienes se preguntan si detrás de su malestar podría estar una noticia aún más grande.

Todo comenzó cuando la exmodelo utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que estaría unos días fuera de sus compromisos laborales, debido a una enfermedad. En su mensaje, se mostró molesta por tener que cumplir con el reposo médico, ya que es conocida por su ética de trabajo, a tal punto de no respetar siquiera descansos.

“Con mucha penita estaré ausente unos días de mi familia, de la radio y el canal por problemas de salud. Saben cómo soy, no respeto ni el descanso médico, pero en esta oportunidad me veo obligada a cumplirlo”, expresó.

A pesar de sus explicaciones, no tardaron en surgir rumores sobre un posible embarazo. Los comentarios comenzaron a circular cuando un reportero del programa ‘Todo se filtra’ se comunicó con la exmodelo para conocer más detalles de su estado de salud, y aprovechó la ocasión para preguntarle si estaba esperando un bebé, especialmente con las recientes apariciones públicas en las que se la había visto con vestimenta holgada.

La respuesta de Tarazona, aunque clara en desmentir la noticia, no pudo evitar que los rumores se intensificaran, debido a la forma en que lo dijo. “Nada, oye, estoy mal de la garganta, es viral, puedo contagiar, estoy con fiebre. No tengo náuseas, me ahogo. Hijito, no vayan a organizar baby shower”, dijo en tono de broma.

Sin embargo, cuando el periodista le mencionó la posibilidad de ir comprando ropones, ella respondió riendo: “Anda tejiendo”, lo que hizo que la especulación creciera aún más.

Karla Tarazona confiesa atracción por Christian Domínguez. (Captura: Al Sexto día)

¿Qué dijo Christian Domínguez?

La intervención de Christian Domínguez, tampoco ayudó a detener los rumores. En una entrevista para el mismo programa, Christian habló sobre el estado de salud de Karla y mencionó que ella estaba delicada debido a un resfriado, describiendo algunos de sus cuidados: “Ella está enfermita, está con flemitas, con gripe. Le digo que se tiene que cuidar más... hay que engreírla”.

Pero lo que más llamó la atención fue cuando empezó a hablar de los antojos que tiene la exartista cómica: “Me pide alfajores, cuchareables, no cucharita... es chocolatera, me pide toffees, chocolates, pero no porque como no puede entrenar, va a engordar”, comentó entre risas. Estas menciones a los antojos, típicos de las mujeres embarazadas, encendieron aún más las especulaciones, a pesar de que Christian lo trató como un tema casual y ligado a su malestar.

Metiche cree que Karla Tarazona está embarazada

Por su parte, Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, fue quien dio más fuerza a la idea del embarazo. Durante uno de sus programas, el periodista comentó que le parecía extraño que Karla se ausentara durante varios días, cuando sabe lo comprometida que es con su trabajo. “Conozco a Karla Tarazona hace 12 años, Karla hasta sin voz ha venido, me parece bien raro que sábado, domingo, lunes y al parecer toda la semana no iría ni a su programa ni a la radio”, señaló.

Pero lo que realmente levantó las sospechas fueron sus observaciones sobre el aspecto físico de Karla: “Ese vestido verde parece de maternidad, y está ancha y como que la barriga viene de arriba, hasta el busto lo veo como que más proporcionado”. Además, mencionó que los antojos de chocolates y alfajores, revelados por Christian, eran otra señal que apuntaba a un embarazo.

