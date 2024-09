Descubren que socio de Andrés Hurtado es funcionario de Migraciones en Trujillo: “No me puedes grabar”

Fuente: Beto A Saber

Un socio del conductor de televisión Andrés Hurtado, actualmente investigado por tráfico de influencias y lavado de activos, se convirtió en funcionario de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Trujillo después de obtener una serie de contratos estatales, según un informe difundido este lunes por Beto A Saber.

Se trata del empresario César Mercado Alvarado, quien aparece como cofundador de una de las empresas que registra la figura televisiva: AH Entertainment Company, creada en abril de 2019 y dedicada a la “producción de espectáculos artísticos y de programas de radio”, de acuerdo con el reportaje.

Una cámara del programa lo localizó en la sede de Migraciones, pero el implicado se negó a declarar. “No puedo dar entrevistas, no puedes pasar, no me puedes grabar”, dijo al cerrar la puerta de su despacho. Cuarto Poder había revelado en la víspera que en junio de 2019, Hurtado y Mercado visitaron la oficina de la entonces superintendenta de Migraciones, Roxana del Águila.

Posteriormente, en diciembre del mismo año, Mercado obtuvo su primer contrato con el Estado, valorado en 3,333 soles, por el servicio de asistencia en la verificación de procesos de visa humanitaria en el organismo que presidía del Águila. Las órdenes de servicio se renovaban mensualmente y oscilaban entre 5,000 y 10,000 soles, hasta septiembre de 2020. Durante este periodo, el empresario socio llegó a facturar cerca de 60,000 soles.

Fuente: Beto A Saber

Para el abogado penalista Walter Palomino, se podría tratar de un caso de colusión desleal: “Podríamos decir que el señor Andrés Hurtado y la señora Del Águila habrían instigado, esto es determinado, a quienes se encuentran a cargo de las contrataciones para que estas sean amañadas y beneficien al socio de aquel señor en el contexto contractual con el Estado”, dijo al dominical.

Hurtado es actualmente investigado por dos despachos del Ministerio Público en un caso declarado “complejo” y enfrenta un impedimento de salida del país por 15 días. Según Panorama, el Ministerio Público tiene todas sus miradas puestas en las empresas y el origen de su dinero, ya que vive en hoteles o en apartamentos alquilados.

La figura televisiva ha establecido seis empresas que serán escrutadas por Fiscalía: en 2013 fundó Revolution Moda y Accesorios SAC; en 2014, AH Company Entertainment, que tiene deuda activa; en 2019, AH Entertainment Company; en 2022, AH Gold Entertainment; en 2019, Andrés Hurtado ONG; y este año, ONG Andrés Hurtado.

Fuente: Beto A Saber

Días atrás, la médica Ana Siucho lo denunció por haber solicitado “un millón de dólares” para gestionar con la fiscal la devolución de oro incautado y una presunta red de favores para beneficiar con trámites exprés a futbolistas gracias a su cercanía con la exsuperintendenta de Migraciones.

Además, Cuarto Poder reveló que el conductor asumió un rol de representante jurídico de Demetrio Limonier Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’, uno de los narcotraficantes más poderosos del Perú en la década de 1990. El implicado no se ha pronunciado al respecto, pero la semana pasada acusó al periodista Beto Ortiz de armar un “complot” en su contra al destapar el caso.

“Esto es un show televisivo para distraer con mi persona, y tiene repercusiones. (...) No he escogido ningún canal de televisión ni el mío (para dar descargos). No les voy a dar a nadie ninguna primicia ni regalar ningún show a nadie (...) Se lo voy a explicar con manzanitas y siempre va a ser desde aquí, desde mi país, como tiene que ser”, aseguró en un clip grabado después de anunciar su retiro de la televisión.

Implicado en lavado de activos

Según documentos difundidos por el portal Causa Justa, Mercado es investigado por su presunta participación en una red de lavado de dinero que involucra a empresarios vinculados a pollerías, universidades y equipos de fútbol de Trujillo. El caso, ahora en fase judicial, revela un entramado de transacciones destinadas a ocultar grandes sumas de dinero no declarado, con un desbalance patrimonial de 492,000 soles y depósitos de origen desconocido por 726,000 soles. Las autoridades han solicitado 25 años de prisión para el empresario.