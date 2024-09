La nueva vida de Lorena Caravedo: ¿por qué la conductora se fue del Perú?

Lorena Caravedo era la inseparable compañera de Nicolasa en TV Perú, en el desaparecido programa ‘Hola Perú', donde cada mañana llegaba a brindarle información a las amas de casa, además de los espacios de cocina y hogar. El estilo y carisma de la presentadora fueron suficientes para que se gane el corazón de sus televidentes.

Pero, además de ello, Lorena ha trabajado como actriz en series, novelas y hasta películas nacionales, pero hace un tiempo que ya no se muestra públicamente. Por eso, sus seguidores se han preguntado qué es de su vida y ella misma se encargó de aclararlos a través de sus redes sociales.

En un video en TikTok, la exconductora peruana sorprendió al mostrar cómo es su nueva vida lejos de tierras peruanas. La también actriz reveló que se encuentra en Canadá, país donde están sus hijas, quienes desarrollan una carrera, por lo que ella tomó la decisión también de migrar.

Lorena Caravedo y su nueva vida en Canadá.

Su nueva vida fuera del Perú

De acuerdo a lo que cuenta en su video, Lorena ahora está en Canadá, hasta donde llegó para compartir con sus hijas y también su madre. La artista relata que sus hijas se fueron a estudiar, por lo que ella tenía viajes recurrentes para visitarlas, pero en Perú sentía que las extrañaba.

“Vine para estar con mis hijas. Vine para verlas estudiar e iba y venía. Pero cuando estaba en mi casa, extrañaba a mis hijas”, comentó en un inicio, como un indicio de su toma de decisiones.

Reveló también que no le importaba los ingresos que podría conseguir en nuestro país si esto iba a significar estar alejada de sus hijas. “Para qué quiero un trabajo o ganar más dinero si no estoy con mis hijas”, acotó también.

Fue así que, en ese ínterin de ir y venir, terminó decidiendo que era hora de que cambiar su vida y dar un paso inesperado. Contó que cuando estaba en Perú y salía a trabajar, volvía a casa y se sentía triste de estar sola y extrañar a su familia.

“Después de muchos viajes me di cuenta de que no tenía sentido, ya no quería ni salir, solo trabajaba y estaba metida en la casa porque extrañaba estar con ellas”, acotó también.

Resaltó que por mucho tiempo estuvo pendiente de su lado laboral y se perdió etapas de sus hijas, por lo que ahora reflexionó sobre la vida y tomó en cuenta que era momento de dedicarle tiempo a su familia y, si estaba dentro de sus posibilidades, compartir con ellas sus logros.

“He trabajado tantos años de mi vida sin estar con ellas que no quería perderme su adultez, cuando terminaran la universidad, hicieran su vida. (...) Estoy con ellas, compartimos, estoy tan feliz”, comentó, destacando que prima su felicidad por sobre todas las cosas.

Aunque destacó que no viven juntas, tenerlas cerca en el mismo país o la misma ciudad es suficiente para destacar la felicidad. “Cada una vive en su casa, pero nos visitamos, compartimos. Estoy tan feliz. (...) llevamos una vida más sencilla”, relató en su video.

Finalmente, Lorena Caravedo resaltó que prefiere esta vida, sencilla y llena de tranquilidad, en donde su familia -sus hijas y su madre- se han convertido en su prioridad. “Acá les cocino, nos visitamos, nos reímos”, finalizó.