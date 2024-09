Archivan denuncia presentada por el ministro del Interior contra el capitán ‘Culebra’ por la difusión de audio

Archivan denuncia presentada por el ministro del Interior contra el capital ‘Culebra’ por la difución de audio (RPP)

José Mejía, abogado del capitán de la Policía Nacional del Perú, Junior Augusto Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, señaló que la denuncia penal realizada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, contra su defendido por la difusión de presuntos audios de la conversación en un chifa fue archivada debido a que no constituye un delito.

La defensa del capitán Izquierdo mencionó, en una entrevista a RPP Noticias, que la denuncia por organización criminal realizada por el titular del Interior fue hecha el lunes 26 de agosto a las cinco de la tarde a través de un correo electrónico. Mejía resaltó que la denuncia se realizó un día después de que los programas dominicales emitieron varios informes en los que divulgaban los audios de la presunta conversación entre Izquierdo y Santivañez.

En dichos audios, se oye a la que sería la voz del ministro del Interior señalar que la presidenta Dina Boluarte le habría preguntado si podía desactivar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac). Santivañez le habría respondido que sí era posible. La conversación entre el ministro del Interior y el capitán de la PNP se dio el 21 de mayo de 2024 en un chifa.

El abogado mencionó que la disposición fiscal de respuesta fue emitida el 29 agosto. En ella, una fiscal contra el Crimen Organizado, luego de analizar la denuncia presentada por el ministro Santivañez, señaló que no se configura el delito de organización criminal y que no corresponde “ni siquiera iniciar diligencias preliminares”.

Archivan denuncia presentada por el ministro del Interior contra el capital ‘Culebra’ por la difución de audio | Congreso de la República

“Lo que ha dicho esta fiscal contra el crimen organizado, en resumidas cuentas, es que no existe un motivo, que el hecho denunciado no constituye delito, que no es posible atribuirle al capitan de la Policía Nacional del Perú Juior Augusto Izquierdo Yarlequé la presunta comisión del delito de organización criminal”, dijo este sábado a RPP Noticias.

“Lo que llama la atención es que el denunciante no ha presuentado ni un solo elemento de convicción que acredite su versión y la presunta comisión de este delito. Por el contrario, la fiscal contra el crimen organizado le dice que lo que el denunciante pretendería es cuestionar los audios, pero eso ya es materia de investigación en la Fiscalía de la Nación”, añadió.

Denuncia de Santivañez

Este sábado también se conoció que el ministro Juan José Sántiváñez presentó una denuncia penal contra Junior Izquierdo Yarleque, por la presunta comisión del delito de organización criminal y otros. El documento se amparó en el derecho a la “tutela efectiva reconocido constitucionalmente”. La denuncia se fundamentó en la presunta participación de Izquierdo Yarleque y otros implicados en delitos tipificados en el artículo 317 del Código Penal, que incluyen organización criminal, atentado a la integridad de datos informáticos, denuncia calumniosa, falsificación de documentos, fraude y falsedad genérica.

Capitán ‘Culebra’ afirma en el Congreso que audios con el ministro de Interior ya pasaron por una pericia y “son auténticos y veraces”| Composición Infobae (Andina)

Peritaje del audio está pendiente

Por otro lado, la defensa del capitán Izquierdo, refirió que el peritaje por parte de la Fiscalía de las fuentes originales de la grabación de la conversación aún no se ha dado y que espera que esta se haga en las próximas semanas según la agenda fiscal.

“El primer paso va a ser la verificación de autenticidad del dispositivo (con el que se hizo la grabación). Si el dispositivo y los archivos que contienen han sido modificados o adulterados. Luego vendrá el peritaje de la propia voz”, explicó.

Cabe indicar que el viernes, en la comisión de Fiscalización del Congreso, el capitán Jurnir Izquirdo mencionó que los audios ya habían pasado un peritaje, el cual sería de parte, y aseguró que esto eran originales y que sí correspondían a una conversación entre él y el aun ministro del Interior.