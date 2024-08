Carloncho reaparece y se quiebra al recordar la muerte de su madre: “Ese sentimiento no va a pasar”

Carloncho reaparece tras la muerte de su madre y se quiebra. | No Somos TV.

Carloncho, conocido locutor y figura pública, tuvo un emotivo regreso a su programa de YouTube, ‘Sin Lenguas en los Pelos’, tras el fallecimiento de su madre, Zoilita. A lo largo de la emisión, la figura de ‘No Somos TV’ agradeció el apoyo recibido durante los difíciles días que siguieron a la pérdida de su madre.

En su declaración, Carloncho se mostró conmovido y expresó su gratitud hacia todos los que le brindaron muestras de cariño. Agradeció especialmente a sus amigos cercanos y compañeros de trabajo, mencionando específicamente a Renzo, quien lo acompañó durante los cuatro días posteriores al fallecimiento. Afirmó que estos han sido los días más difíciles de su vida.

Durante su intervención, Carloncho confesó que siempre temió este momento y que la partida de su madre fue un golpe muy duro. Relató cómo había conversado con amigos que también han perdido a sus madres, quienes le explicaron que el dolor de esa pérdida no desaparece, sino que uno aprende a vivir con él. Estas palabras lo llevaron a buscar formas de ejemplificar su dolor y transmitir su proceso de resignación.

Carloncho se quebró al recordar la muerte de su madre. (Foto: Captura de YouTube)

“Le preguntaba a amigos que también han perdido a su mamá y me dicen ‘eso no va pasar, ese sentimiento no se va ir, vas a tener que aprender a vivir con eso’. Espero que me entiendan”, indicó.

En otro momento del programa, el locutor radial expresó su deseo de encontrar fuerzas para seguir adelante y continuar con su vida tal como lo ha hecho siempre. Dedicó emotivas palabras a su madre, a quien pidió fuerzas desde el cielo para poder continuar con sus proyectos y su día a día.

Finalmente, envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, dejando claro que aunque su madre ya no está físicamente presente, siente que no está solo ni en la tierra ni en el cielo, pues cuenta con el cariño y apoyo de muchas personas.

Ethel Pozo rompió en llanto al recordar a la madre de Carloncho

Ethel Pozo no pudo contener su tristeza tras el fallecimiento de Doña Zoila Gómez de Banderas, madre del conocido conductor de televisión Carlos Enrique Banderas, Carloncho. La noticia conmovió profundamente a Pozo, quien rompió en llanto en vivo durante la transmisión de ‘América Hoy’. Recordando la presencia de ‘Doña Zoilita’ en su antiguo programa de cocina, Pozo expresó su afecto y gratitud hacia ella.

Antes de finalizar el programa el 9 de agosto, Pozo dedicó un emotivo mensaje a la madre de Carloncho, acompañado de un repaso por sus apariciones en programas de América TV. Conmovida por la pérdida, la hija de Gisela Valcárcel destacó la calidez y el impacto que Doña Zoila tuvo en la audiencia y el equipo de televisión. “Fue un placer coincidir en esta vida con Doña Zoilita. Tú siempre fuiste la mamá símbolo de Mi mamá cocina mejor que la tuya y lo serás por siempre... te vamos a extrañar tanto”, expresó mientras se le escapaban algunas lágrimas.

Ethel Pozo lloró en vivo al recordar a la mamá de ‘Carloncho’. América TV.

Doña Zoila Gómez de Banderas fue una figura muy querida en el programa gastronómico Mi mamá cocina mejor que la tuya, conducido por Ethel Pozo y Yaco Eskenazi hasta 2023. Su participación constante y carismática la hizo destacar y ganarse el cariño tanto de los televidentes como del equipo de producción. La cercanía que Pozo desarrolló con ella se hizo evidente en sus palabras de despedida y en el homenaje realizado en su honor.

La partida de Doña Zoila deja un vacío entre quienes compartieron momentos con ella en televisión, especialmente en un espacio donde fue apreciada por su carácter alegre y amable. Pozo, visiblemente afectada, envió un mensaje de fortaleza a la familia de Carloncho y cerró su intervención con un conmovedor “Un beso hasta el cielo”.