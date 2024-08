Violencia en las calles de Tacna: mendigo mata a puñaladas a hombre que se negó a darle limosna

La muerte de Juan Carlos Choque Flores a manos de un indigente reaviva el debate sobre la falta de vigilancia y la incapacidad de las autoridades para prevenir la violencia en Tacna. (Exitosa)

En la ciudad de Tacna, un trágico evento sacudió la tranquilidad a la comunidad. Un peruano identificado como Juan Carlos Choque Flores, fue brutalmente asesinado en plena vía pública por un hombre que, según los testimonios, sería un mendigo que merodeaba los alrededores.

El incidente ocurrió en el centro poblado de Leguía, cuando la víctima, un profesional en matemáticas y artista, caminaba por la calle tras realizar compras. Según testigos, el agresor, identificado como Gerson Renato Rosales Castro, de 24 años y originario de Piura, ya había estado caminando por los locales cercanos antes de cometer el crimen. En un arranque de ira, al no recibir dinero ni alimentos, el sujeto atacó al hombre de 44 años con un cuchillo, propinándole varias puñaladas que le causaron la muerte.

Uno de los vecinos, que presenció el hecho, relató cómo el agresor, tras ser rechazado por varios transeúntes y comerciantes, decidió descargar su furia sobre el hombre. “Fue brutal, hasta me pongo a pensar que hasta yo pude ser la víctima porque se metió en mi taller. Nosotros lo sacamos, lo echamos del lugar, pero al no conseguir dinero de nadie, salió hablando agresivamente, diciendo que si no había plata a las buenas, sería a las malas. Lamentablemente, en la esquina, lo apuñaló”, comentó para Exitosa.

Un crimen que expone la inseguridad en la ciudad

El jefe de la Región Policial de Tacna, Edison Hernández Moreno, brindó detalles del suceso, indicando que la víctima recibió dos puñaladas, una a la altura del tórax y otra en la espalda, lo que le provocó la muerte casi de inmediato. “Al parecer, Choque Flores estaba regresando de comprar alimentos cuando fue interceptado por el agresor, quien, tras no recibir lo que pedía, lo atacó de manera salvaje”.

Tras el crimen, el supuesto asesino fue detenido en menos de una hora, lo que indica que el delito fue cometido en flagrancia. Sin embargo, el fiscal de turno, Wilber Chávez Torres, señaló que debido a la gravedad del caso, el proceso no sería tan sencillo.

Además, se conoció que el presunto asesino ya había sido denunciado horas antes por haber asaltado a un estudiante de 15 años. Los familiares del menor se acercaron a la comisaría para presentar la denuncia, pero no se actuó con la celeridad necesaria para evitar el trágico desenlace que se produjo más tarde.

El reclamo de la comunidad

Los vecinos de Tacna no solo lamentan la muerte del hombre de 44 años, sino que también cuestionan la efectividad de las autoridades locales en materia de seguridad. “No hay presencia policial en la plaza ni en las calles durante el día. Solo aparecen cuando ocurre un evento, pero cuando realmente se necesita, no hay ni Serenazgo ni policía”, expresó uno de los vecinos.

La comunidad también critica la falta de recursos destinados a la seguridad, como cámaras de vigilancia y vehículos de patrullaje. “El alcalde es un policía en retiro, debería tener conocimiento de cómo implementar seguridad en toda la ciudad, pero eso no se muestra. Los vehículos de Seguridad Ciudadana están abandonados en los talleres, ni siquiera los ponen en condiciones para brindar la seguridad que necesitamos”, señaló otro residente.

Según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre uno y dos casos de muertes violentas se registran cada mes en Tacna durante el 2024. Sin embargo, las autoridades ediles insisten en que la ciudad es segura, basándose en la percepción de los turistas extranjeros, un argumento que la población local rechaza categóricamente.