Laura Bozzo retorna al Perú y anuncia importante proyecto televisivo: “Quiero regresar a mi gente”

Laura Bozzo emocionada por regresar al Perú | Sábado con Andrés - Panamericana TV

Después de más de una década viviendo en México, la reconocida conductora de televisión Laura Bozzo ha regresado a su natal Perú. La ‘Abogada de los pobres’, famosa por su estilo controvertido y su inconfundible voz en el mundo de los talk shows, volvió a su tierra para someterse a una cirugía estética y celebrar su cumpleaños en Lima.

Antes de abordar el vuelo hacia Perú, Laura declaró a la prensa mexicana que su regreso tenía un propósito claro: rejuvenecer su rostro y compartir el proceso con su audiencia. “Tengo un problema grave, la cara de momia, me la jalaré con hilos y grabaré el procedimiento para que vean que sí se puede rejuvenecer sin cambiar la cara. Yo tengo transedad, que no acepto la mía, yo juro que tengo 40, así que me vale tener 70. Estoy feliz”, expresó con su característico humor.

Al llegar a Lima, Laura Bozzo fue invitada especial en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, conducido por su amigo y colega Andrés Hurtado. Emocionada por regresar a Panamericana TV, canal donde inició su carrera televisiva, recordó con nostalgia sus primeros pasos en la pantalla: “Aquí empezó mi carrera televisiva, acá tuve mi primer talk show. Entrar es como revivir estos días, en donde me decían ¿esta vieja logrará algo?”.

Laura Bozzo junto a Andrés Hurtado en su participación especial en el programa 'Porque hoy es sábado con Andrés', donde recordó sus inicios en Panamericana TV.

Durante su participación en el programa, Laura también mencionó que su regreso a Lima tenía un motivo sentimental, ya que quería celebrar su cumpleaños cerca de sus raíces y su público. “Creo que llega la edad de alguien que uno quiere sus raíces, que quiere regresar a su gente, a todo su público maravilloso. No sé si me estoy volviendo vieja, pero los extraño”, confesó.

Laura Bozzo regresará a la TV

En cuanto a sus proyectos futuros, Laura Bozzo anunció que continuará en la televisión con un nuevo programa titulado ‘Las historias de Laura’, que será producido por una “gran productora internacional”.

“Estoy bendecida con Dios, todo lo que yo soy se lo debo a él, por eso me siento feliz”, afirmó. Con la emoción a flor de piel y visiblemente conmovida por la acogida del público peruano, Laura Bozzo añadió en tono jocoso: “Estoy emocionada, no quiero llorar porque estoy vieja y fea, se me cae todo el maquillaje”.

Laura Bozzo regresa a Perú después de más de una década, emocionada por reencontrarse con sus raíces y celebrar su cumpleaños en Lima.

En julio de este año, Laura Bozzo compartió en Twitter detalles sobre su nuevo programa televisivo: “Las historias de Laura con casos reales que impactaron en diferentes países, que están en la memoria de la gente. Seré el hilo conductor con dramatizaciones y mis entrevistas llegará al corazón de la gente muy pronto”.

También mencionó que, aparentemente, este formato sería grabado en Perú. “Después de esta experiencia, estoy evaluando la posibilidad de grabar mi nuevo programa Las historias de Laura en Perú, ahí está mi equipo original y haría la primera temporada”, explicó Laura Bozzo hace poco en su plataforma.

Laura Bozzo anuncia su nuevo proyecto televisivo, 'Las historias de Laura', un programa con casos reales.

La aparición de la hija de Laura Bozzo

Laura Bozzo y su hija Alejandra de la Fuente participaron juntas en el programa ‘Sábado con Andrés’, conducido por Andrés Hurtado, marcando su primera aparición conjunta en la televisión peruana. Durante la entrevista, madre e hija abordaron temas personales como su relación, los proyectos de Alejandra y sus expectativas de vida.

Las revelaciones de la hija de Laura Bozzo sobre sus novios, maternidad y OnlyFans. | Captura/Panamericana TV

Alejandra, conocida como la heredera de la ‘Abogada de los pobres’, reveló en tono de broma que ha tenido hasta diez parejas en el año 2023. La reacción de Laura Bozzo ante las declaraciones de su hija fue notable, especialmente cuando su hija mencionó la posibilidad de abrir una cuenta en Instagram. Laura expresó, medio en serio, medio en broma, que esa idea la afectaba profundamente: “Me mato si hace OnlyFans… ¡Una hija mía haciendo OnlyFans, me mato!”.

Andrés Hurtado mantuvo un estilo directo y sin filtros en sus preguntas, lo que creó momentos cómicos y de tensión. Al notar las constantes intervenciones de Bozzo en las respuestas de su hija, el presentador peruano decidió ignorarla y enfocarse en la joven, lo que generó una dinámica divertida. Notablemente afectada por las declaraciones de su hija, Laura pidió: “Un café, tráigame, me ha bajado la presión”.