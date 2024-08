Magaly Medina felicita a Ale Baigorria por poner en pausa su boda: “Said Palao no te llega a los talones”

Magaly Medina felicita a Alejandra Baigorria por poner en pausa su boda. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuerte y claro. El 14 de agosto, durante la emisión de su programa ‘Magaly TV La Firme’, la conductora Magaly Medina aprovechó la oportunidad para dirigirse a Alejandra Baigorria, quien recientemente decidió poner en pausa su boda con Said Palao.

Con su estilo directo y crítico, la presentadora de ATV no solo felicitó a la exchica reality por su decisión, sino que también le ofreció un consejo importante sobre la importancia de valorar su propio crecimiento y bienestar antes de comprometerse en matrimonio.

Desde el principio, la figura de ATV mostró su sorpresa ante la noticia de la pausa en los planes de boda de Baigorria. “Es raro, ¿no? Alejandra dice que ahora tiene mucho trabajo, que por eso está en pausa, pero uno no pone en pausa una boda cuando ya tiene fecha, cuando estás comprando el vestido, cuando estás separando la iglesia con un año de anticipación”, comentó la periodista, insinuando que tal vez esta decisión refleja dudas más profundas en la relación.

La conductora continuó explicando que posponer una boda es una decisión que debe tomarse con mucho cuidado, dado que el matrimonio es un compromiso a largo plazo. “Estás haciendo un compromiso a largo plazo. Es una decisión que uno tiene que tomar de manera muy pensante, muy fría, sin apasionamientos. Alejandra tiene que pensar si realmente él es el compañero con el que quiere estar,” señaló Medina, alentando a Alejandra a reflexionar profundamente antes de seguir adelante.

Magaly también abordó un tema recurrente en su discurso: la presión social que muchas mujeres enfrentan para cumplir con el ideal de casarse y formar una familia desde temprana edad. “Hay mujeres que suelen sacrificar muchísimas cosas con el fin de estar acompañadas, de lograr ese sueño que les inculcaron desde niñas: casarse, ir vestida de blanco a la iglesia, tener un hogar y niños. Pero esa no es manera de educar a nuestras hijas mujeres,” advirtió la comunicadora.

En este contexto, Medina expresó su preocupación de que Baigorria pueda estar sacrificando su propio crecimiento y éxito por mantener una relación con Palao. “Alejandra ha hecho una carrera impresionante, y es posible que Said Palao no le llegue ni a los talones, por más que ella haya tratado de jalarlo y arrastrarlo,” afirmó Magaly, sugiriendo que Baigorria podría estar intentando elevar a Palao a su nivel, un esfuerzo que podría ser en vano.

Magaly Medina considera que Said Palao no está al nivel de Alejandra Baigorria

Por otro lado, la presentadora Magaly Medina continuó su monólogo advirtiendo sobre los peligros de tratar de forzar a una pareja a estar al mismo nivel de éxito y crecimiento personal.

“Lo peor que podemos hacer en nuestras relaciones es tratar de que la persona que está a nuestro lado crezca al mismo nivel que nosotros. Eso lo hacemos con familia, con amigos, con parejas. Pero uno es independiente, y si tú avanzas solo, qué pena que los demás se vayan quedando en el camino,” comentó Medina.

Finalmente, Magaly animó a Alejandra Baigorria a tomarse su tiempo, a reflexionar y a valorar su propio crecimiento antes de tomar una decisión final sobre su relación con Said Palao. “Pon tu boda en pausa, Alejandra, y si no es lo que quieres, entonces no es para ti. Estoy segura de que encontrarás a alguien a tu altura, pero solo si te das tu espacio y realmente sabes quién eres y te valoras muchísimo más,” concluyó la conductora.

Alejandra Baigorria pone en pausa su boda con Said Palao: “Las cosas pueden ir cambiando”. (Captura: Magaly TV La Firme)