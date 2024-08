Agosto 2024 tendrá un feriado que permitirá disfrutar de un fin de semana largo en el Perú, según el calendario oficial

El 6 de agosto conmemora una fecha especial para todos los peruanos. - Crédito: composición Infobae Perú

Tras la reciente conmemoración de la Batalla de Junín, la ciudadanía ya se encuentra ansiosa por conocer cuál será el próximo fin de semana largo oficial. Esta información, crucial para la planificación personal y laboral de millones de peruanos, se encuentra disponible en el calendario oficial de feriados.

Los días no laborables y feriados son anunciados por el Gobierno y se determinan por una variedad de motivos que incluyen celebraciones religiosas, acontecimientos históricos y fechas tradicionales significativas. Este año, el 30 de agosto será viernes y permitirá a la población disfrutar de varios días de descanso.

¿Qué se conmemora el 30 de agosto?

Cada 30 de agosto se conmemora a Santa Rosa de Lima, conocida como la Primera Santa de América, que desde temprana edad decidió consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños. La denominación religiosa fue asumida por Isabel Flores de Oliva, cuando ingresó a la orden de los dominicos.

Ella nació en Lima el 30 de abril de 1586 y falleció a los 31 años, el 23 de agosto de 1617. En reconocimiento a su vida filantrópica, a sus milagros y premoniciones, en 1668, el Papa Clemente IX la beatificó. Un año después, la declaró patrona de Lima y del Perú.

¿Cuáles son los feriados 2024 que quedan?

Santa Rosa de Lima: viernes 30 de agosto

Combate de Angamos: martes 8 de octubre

Día de Todos los Santos: viernes 1 de noviembre

Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre

Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre

Navidad: miércoles 25 de diciembre.

El Gobierno agendó la lista de feriados y días no laborables a inicios del 2024.

¿Cuáles son los días no laborables 2024 que quedan?

Combate de Angamos: lunes 7 de octubre de 2024

Inmaculada Concepción: viernes 6 de diciembre de 2024

Navidad: lunes 23 de diciembre de 2024

Navidad: martes 24 de diciembre de 2024

Año Nuevo: lunes 30 de diciembre de 2024

Año Nuevo: martes 31 de diciembre de 2024.

¿En qué se diferencia el feriado de un día no laborable?

Los días feriados son los marcados como descanso oficial en la LFT. (Jesús Avilés/Infobae)

En un intento por fomentar el turismo interno y proporcionar periodos de descanso adicionales a los trabajadores, el Gobierno ha instituido días no laborables para los empleados del sector público. Estos días, destinados al descanso, no afectarán el calendario laboral de manera permanente, ya que se espera que las horas no laboradas se compensen dentro de un marco temporal de 10 días o según los criterios establecidos por cada entidad correspondiente.

La medida otorga a los empleados públicos la flexibilidad de disfrutar de descansos prolongados, al mismo tiempo que busca impulsar actividades turísticas dentro del país. En cuanto al sector privado, la adopción de esta política es de carácter voluntario; es decir, queda a discreción de los acuerdos pactados entre empleadores y empleados si deciden acogerse a esta disposición.

A diferencia de los feriados, que son días de descanso obligatorio con carácter festivo y remuneración asegurada, estos días no laborables ofrecen una estructura más flexible sin impactar las remuneraciones. La normativa también establece que, en caso de necesidad de trabajar durante los feriados oficiales, los trabajadores de ambos sectores recibirán una compensación económica equivalente al triple de su salario diario.

¿Cuánto debo cobrar por trabajar en feriado?

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) explica a la población que trabajar durante un feriado nacional, como es el caso del próximo viernes 30 de agosto, deben recibir un día de descanso en sustitución de la fecha laborada.

Detalla que, de no cumplirse con ello, deben recibir una compensación económica triplicada por dicha jornada. De acuerdo a lo señalado, esta remuneración tiene tres conceptos claves:

El pago correspondiente al feriado, que ya está incluida en el salario mensual .

El pago diario por el trabajo realizado.

Un monto adicional equivalente al 100% del pago diario por la labor efectuada.