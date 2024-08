Ethel Pozo descarta ingresar a Latina junto a su mamá Gisela Valcárcel: “Estoy más América que nunca”

Ethel Pozo no se va a Latina como se viene especulando. (Foto: Captura de IG)

Ethel Pozo hizo una notable aparición en la conferencia de prensa de la nueva telenovela de Michelle Alexander, titulada ‘Tu nombre y el mío’. En este evento, Pozo discutió diversos temas, incluyendo la supuesta adquisición de acciones de Latina Televisión por parte de su madre, Gisela Valcárcel, exconductora de ‘El gran show’.

Además de estar presente para la promoción de la telenovela, la conductora de televisión destacó su inclusión en el reparto de la serie inspirada en el cantante Deyvis Orozco. La presentadora de ‘América Hoy’ interpretará a Perla, una antagonista que es la asistente y maquilladora de Estrella, personaje encarnado por la actriz Stephanie Orúe.

En declaraciones para La República y otros medios durante este evento, Ethel Pozo habló sobre su contrato de renovación con América Televisión. “Todavía no”, dijo, sugiriendo que aún no ha llegado a un acuerdo definitivo respecto a este tema. La respuesta deja abierta la posibilidad de futuras negociaciones y movimientos dentro de la cadena televisiva.

Ethel Pozo será parte de Tu Nombre y el Mío. (América TV)

Respecto a los rumores de una posible compra de acciones por parte de su madre en Latina Televisión, Ethel Pozo fue categórica al negarlos. “No es verdad”, afirmó, desmintiendo las especulaciones que han circulado en diferentes medios de comunicación.

Ethel también resaltó su satisfacción personal y profesional por su actual vínculo con América Televisión. “Estoy en América feliz, en ‘América Hoy’, ‘Tu nombre y en el mío’, o sea, estoy más América que nunca, la verdad que estoy muy contenta. Es un placer trabajar aquí”, mencionó, reflejando su entusiasmo por los proyectos que tiene en marcha y la colaboración con el canal.

¿Qué dijo Ethel Pozo de la boda de Melissa Paredes?

Ethel Pozo fue abordada sobre su ausencia en la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda durante la conferencia de prensa de ‘Tu nombre y el mío’. La conductora evitó dar detalles sobre por qué no fue invitada al matrimonio y explicó que su agenda estaba ocupada por compromisos laborales.

Ethel Pozo responde por su ausencia en la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda.

“Yo justo he llegado de viaje de madrugada y de frente para el estreno (de ‘Tu nombre y el mío’). Estoy muy contenta y no pude ir al programa porque estaba esperando tras bambalinas”, comentó Ethel Pozo. Aunque no profundizó en su relación actual con Melissa Paredes, dejó en claro que su atención estaba centrada en su trabajo y en los nuevos proyectos que está emprendiendo.

¿Por qué Ethel Pozo y Melissa Paredes dejaron de ser amigas?

La amistad entre Ethel Pozo y Melissa Paredes se vio afectada tras el escándalo amoroso de Melissa con Anthony Aranda. Ethel, sorprendida por la noticia, cuestionó a Melissa sobre por qué no estaba al tanto de la situación, a lo que Melissa respondió que solo su “círculo cercano” estaba informado. Esta revelación generó una distancia entre ambas.

Desde entonces, la relación entre Ethel Pozo y Melissa Paredes ha sido distante. Aunque Ethel ha señalado que no existe un conflicto personal con Melissa, su desaprobación de la relación de Paredes con Anthony Aranda ha tensado su vínculo. A pesar de la frialdad en su relación, Pozo ha mantenido que no hay resentimientos personales en juego.

Ethel Pozo negó haber querido "victimizarse" al llorar por el ampay de Melissa Paredes.