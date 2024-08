TikTok: peruano en EE.UU. muestra cómo lo confunden con mexicanos y desmiente mitos culturales

Un clip ha captado la atención de las redes sociales al revelar las confusiones y mitos comunes que los extranjeros tienen sobre Perú, desatando una ola de reacciones divertidas. (TikTok / @javier.chumbes9)

Un peruano radicado en Estados Unidos ha desatado una ola de reacciones en TikTok al compartir las ideas equivocadas que los extranjeros tienen sobre Perú.

El video, subido a la cuenta @javier.chumbes9, no solo provocó carcajadas entre los usuarios, sino que también puso en evidencia las sorprendentes y a menudo hilarantes nociones que circulan fuera del país sobre las costumbres peruanas.

No soy mexicano

El video presenta al joven emigrante detallando cómo frecuentemente lo confunden con ciudadanos mexicanos. Este error, común tanto entre estadounidenses como entre otros latinos, lo llevó a reflexionar sobre las percepciones erróneas de los peruanos en el extranjero.

Un migrante peruano radicado en EE.UU. desató una ola de risas en TikTok al exponer las nociones equivocadas que los extranjeros tienen sobre Perú. (TikTok / @javier.chumbes9)

“Siempre me preguntan si soy mexicano. A veces incluso me hablan en un acento que suponen que es mexicano”, comentó Javier, a quien parecía divertirle la situación.

Otra revelación interesante que Javier compartió en su video es que muchos extranjeros solo pueden identificar a Perú cuando se les menciona Machu Picchu. Según él, esto sucede solo si se enfatiza la pronunciación de la ‘r’ en Perú, lo que finalmente les permite hacer la conexión.

Esta observación evidencia cómo la percepción global del país está limitada a algunos aspectos icónicos y no refleja la diversidad cultural y geográfica de la nación sudamericana. “Parece que Machu Picchu es lo único que conocen. No saben nada sobre Lima, Cusco, ni mucho menos sobre nuestra rica historia y cultura”, señaló Javier con una mezcla de resignación y orgullo por su patrimonio.

La dieta del cuy

Un video en TikTok revela que, para muchos fuera del país, Perú se limita a la imagen icónica de Machu Picchu. (TikTok / @javier.chumbes9)

Uno de los momentos más destacados del video es cuando Javier se ríe al desmentir la creencia de que todos los peruanos comen cuy a diario. “Muchos creen que nosotros comemos cuy todos los días. Causita, todos no hacemos eso. Al menos yo no”, declaró con humor, utilizando un término de jerga peruana que significa amigo.

Este mito, aunque claramente exagerado, resalta el desconocimiento general sobre la variada gastronomía peruana, que incluye una amplia gama de platos más allá del cuy.

Pero a pesar de estas percepciones incorrectas, Javier subraya un aspecto positivo de cómo se percibe a los peruanos en el extranjero. En Estados Unidos, el espíritu trabajador y emprendedor de los peruanos es altamente valorado.

“Las personas te comentan que eres extremadamente trabajador cuando mencionas que eres peruano. Afirman que el peruano es chambeador, trabajador. Así que debemos sentirnos orgullosos de eso, causita”, expresó con orgullo, destacando la reputación de los peruanos como personas laboriosas y dedicadas.

Ola de reacciones

A pesar de los estereotipos culturales, el reconocimiento del espíritu trabajador de los peruanos destaca en las opiniones de extranjeros. (TikTok / @javier.chumbes9)

Este clip desató una ola de reacciones y comentarios, con muchos usuarios compartiendo experiencias similares. “También creen que todos somos cocineros profesionales”, “Soy peruana y jamás he probado cuy, ni conozco Machu Picchu”, “Pienso que en Estados Unidos es ilegal saber algo de geografía”, “En Italia pensaban que era brasileña por mi altura, y en España me decían que no podía ser peruana por la misma razón”, “Se valora al peruano como muy trabajador, que eso no se pierda”, “Piensan que todos conocemos Machu Picchu y que sabemos cocinar”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

Este video no solo sirve como entretenimiento, sino que también abre un espacio para reflexionar sobre cómo se construyen y perpetúan ciertos estereotipos culturales.

La plataforma de TikTok, con su alcance global, permite que estas conversaciones lleguen a una audiencia amplia, fomentando un mayor entendimiento y apreciación de las diversas culturas. Las reacciones en las redes muestran que, aunque existen percepciones erróneas, también hay un reconocimiento y valoración del trabajo arduo y el espíritu emprendedor de los peruanos.