Jefferson Farfán admite que estuvo alejado de sus hijos con Melissa Klug: “Fueron momentos complicados”

Como muy pocas veces, Jefferson Farfán se mostró profundamente conmovido durante una reciente entrevista en ‘Reporte Semanal’ de Latina TV, programa conducido por Maritere Braschi. El exfutbolista peruano, conocido por su destacada carrera en equipos de Perú, Alemania, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Holanda, habló abiertamente sobre el impacto que su exitosa trayectoria ha tenido en su vida personal, especialmente en su relación con sus tres hijos mayores.

Considerado uno de los mejores futbolistas peruanos del último siglo, Farfán, conocido cariñosamente como la ‘Foquita’, se distinguió por su velocidad y su excelente condición física en el campo. Sin embargo, en la entrevista, se evidenció un lado más sensible del deportista.

Jefferson Farfán confesó por primera vez el dolor de haber perdido momentos importantes en el crecimiento de sus hijos Maialen, Adriano y Jeremy, estos dos últimos que tuvo fruto de su relación con Melissa Klug.

Pero señaló que no solamente se perdió eventos familiares muy importantes con sus herederos, sino también con su madre Rosario Guadalupe. El futbolista lamentó no haber podido estar presente en fechas especiales y eventos significativos debido a las exigencias de su carrera.

“Han sido momentos complicados. No estar en fechas especiales con mis hijos, al igual que con mi madre y la familia, porque el fútbol te quita mucho tiempo. Después ves los frutos de alguna manera”, expresó Farfán al sabatino de Latina TV.

Tras dos años fuera de las canchas, Jefferson Farfán ha encontrado una nueva forma de felicidad en su vida cotidiana. El exfutbolista ahora se dedica a disfrutar de su tiempo libre con sus hijos y a recuperar esos momentos perdidos. “Ahora que estoy más libre, comparto más con mis hijos, más con mi hija menor y de verdad eso me llena de felicidad, porque estar fuera y no compartir con tus hijos es complicado, es doloroso”, reveló.

Las emotivas declaraciones de Farfán han tocado a muchos, mostrando un lado más humano del atleta que, a pesar de sus logros en el deporte, también enfrenta los retos y sacrificios de equilibrar la vida personal con el éxito profesional.

Estas recientes declaraciones se alejan bastante de lo que en un momento señaló, Melissa Klug, quien en reiteradas ocasiones ha acusado al empresario y youtuber estar más sumergido en sus negocios y trabajo que pasar tiempo de calidad con sus hijos.

Jefferson Farfán sorprender con los curiosos requisitos para su próxima pareja. (Captura: Reporte Semanal)

Jefferson Farfán y los curiosos requisitos para su próxima pareja

el expelotero Jefferson Farfán sorprendió a todos con sus comentarios sobre los requisitos que debe tener su próxima pareja. a figura de Latina le preguntó a la ‘Foquita’ sobre lo que busca en una nueva pareja. “¿Qué te gusta de una mujer? Tú estás solo ahorita, ¿te gustaría encontrar pareja?”, indagó la periodista, poniendo al ex de Yahaira Plasencia en una situación un tanto incómoda.

El exfutbolista, conocido por su habilidad para evadir preguntas difíciles, respondió con humor y claridad. “Estoy enfocado en mis proyectos y en mi canal de YouTube. Ahora mismo no estoy pensando en tener pareja. Eso llega solo en su momento”, afirmó Jefferson, dejando en claro que su prioridad actual es su carrera fuera del campo.

Sin embargo, Braschi no se detuvo ahí y continuó: “Pero si tuvieras que pensar en una lista de características para una persona ideal, ¿qué te gustaría?”, acotó la comunicadora.

La respuesta de Farfán fue inesperada y divertida: “Lo que Dios me mande. Pero sí, que tenga dos ojos, dos manos, no más que eso”, dijo entre risas, causando la risa de su compañero Guizasola. Ante la breve respuesta del deportista, la comunicadora se mostró sorprendida y sugirió que tal vez ese era el problema en sus relaciones y que, aunque ahora no tuviera requisitos, podría considerarlo en el futuro: “De repente deberías ser un poquito exigente”. Farfán, con cautela, respondió que podría tener razón: “Podría ser, podría ser, pero no, yo creo que lo que Dios me mande”, concluyó.

