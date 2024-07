Línea 1: Reportan demora en llegada de trenes a la estación María Auxiliadora, en dirección de Villa El Salvador a Bayóvar

Línea 1 del Metro de Lima presenta largas colas en todas sus estaciones

Usuarios reportan demora en la llegada de trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, en la estación María Auxiliadora. De acuerdo a los ciudadanos, el servicio se encuentra afectado en dirección a Bayóvar, en San Juan de Lurigancho.

Algunas personas afirman haber escuchado que un vagón se ha malogrado y que hace aproximadamente 40 minutos que se encuentran en esta situación.

Asimismo, ciudadanos han advertido que en la dirección contraria, desde San Juan de Lurigancho a Villa El Salvador, el tren está avanzando, pero se detiene abruptamente unos segundos, para luego volver a funcionar.

- crédito Línea 1

“Personal de la línea 1 no informa a los usuarios, quienes siguen llegando y haciendo la cola, que no hay servicio desde hace más de 30 minutos, porque uno de los trenes se quedó malogrado en estación Villa María”, dijo una persona en Facebook.

“Estimados pasajeros, se está presentando demoras en el servicio desde la estación Villa El Salvador, hasta la estación María Auxiliadora. Estamos trabajando para normalizar la circulación de trenes en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas. Muchas gracias por su comprensión”, se lee en el pronunciamiento de la concesionaria.

Dos trenes de Línea 1 del Metro de Lima | Foto composición: Infobae Perú

La Línea 1 del Metro de Lima está en riesgo de saturación y se requiere con urgencia una expansión para evitar el colapso, especialmente antes de la integración con la Línea 2, programada para 2028. Ositrán ha advertido sobre la urgencia del proyecto de ampliación que incluye la adquisición de 22 nuevos trenes y la modernización de instalaciones.

La propuesta presentada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) abarca no solo la compra de trenes, sino también la construcción de una nueva estación de interconexión, la ampliación de estaciones existentes y mejoras en el sistema eléctrico, como informó La República. Estas medidas buscan reducir la frecuencia de paso de los trenes en horas pico de 3 a 2 minutos, aumentando la capacidad de atención de 550,000 a 850,000 pasajeros diarios.

El cronograma es ajustado. Según Ositrán, es crucial que la ATU apruebe cuanto antes el estudio de demanda y demás componentes del proyecto para comenzar las obras hacia finales de 2025. El objetivo es que la ampliación de la Línea 1 esté completada para 2030, evitando que el servicio colapse con la afluencia adicional de pasajeros debido a la interconexión con la Línea 2.

La creación de la estación 28 de Julio en la Línea 1 es otra propuesta clave. Esta estación facilitaría el tránsito entre ambas líneas y corregiría errores anteriores en la planificación del metro. La expansión y mejoras en la red del Metro de Lima y Callao son vistas como una carrera contra el reloj, afirmó Miguel González, jefe de Contratos Ferroviarios y del Metro de Ositrán, según La República.

La ampliación también ha sido discutida desde 2020, cuando Ositrán advirtió al MTC sobre la necesidad de avanzar rápidamente debido al tiempo necesario para la compra de trenes, estudios y las obras, que deben realizarse en horarios nocturnos para no interrumpir el servicio. Actualmente, la Línea 1 transporta a 180 millones de pasajeros al año, un volumen que no maneja ninguna otra ruta de metro en el mundo. Los expertos insisten en la importancia de no retrasar el proyecto para mitigar la saturación actual.

Las obras no requieren expropiaciones significativas ni grandes eliminaciones de interferencias, lo cual debería evitar demoras adicionales. Sin embargo, la pronta adquisición de los 22 nuevos trenes es esencial para la correcta habilitación de la estación 28 de Julio y la conexión con la Línea 2.

Tres vías expresas serán construídas y ampliadas para conectar estaciones de Línea 1 con el Metropolitano | Foto composición: Infobae Perú / Agencia Andina

MTC había anunciado mejoras en la Línea 1

Previamente a que suceda este incoveniente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú había anunciado una inversión de US$ 2600 millones para mejorar la Línea 1 del Metro de Lima. La inversión está destinada a aumentar la cantidad de trenes y reducir los tiempos de espera de los usuarios, especialmente en horas punta.

En la ceremonia, que celebró los 1300 millones de pasajeros transportados en casi 13 años de operación de la Línea 1, se reconoció a cinco pasajeros representativos. José Zárate, gerente general de la Línea 1, expresó su gratitud hacia los usuarios que utilizan el metro diariamente y destacó el compromiso de seguir ofreciendo un servicio eficiente y seguro.

El MTC indicó, además, que está considerando extender la Línea 1 hasta el distrito de Lurín. Esta posible ampliación incluiría trabajos de infraestructura, la compra de una nueva flota de trenes y equipamiento electromecánico. La propuesta ha sido respaldada por el alcalde de Lurín, Juan Raúl Marticorena, quien presentó un proyecto de ley al Congreso para hacer esta extensión una realidad, con la intención de beneficiar a más de 500,000 personas.

En palabras del ministro Pérez, la ampliación no solo aumentaría la demanda de usuarios, sino que también establecería una conexión crucial entre Lima y el futuro proyecto del Tren de Cercanías de Lima a Ica.