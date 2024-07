Christian Domínguez y la razón por la que no tuvo el papel de Johnny Orosco en ‘Tu nombre y el mío’

El cantante de cumbia fue quien le dio vida al padre de Deyvis Orosco en ‘Néctar en el Cielo’ por lo que se esperaba que repita el personaje | Ouke

Christian Domínguez tuvo una época de auge como actor de las telenovelas de Michelle Alexander. El artista, luego de ganar popularidad como integrante de ‘La Joven Sensación’, se consolidó como actor y uno de sus personajes más recordados es el de Johnny Orosco, que interpretó en la serie ‘Néctar en el Cielo’, luego de la trágica muerte del cantante y su agrupación.

Sin embargo, este 2024, Deyvis Orosco será protagonista de su propia miniserie, la misma que se llama ‘Tu nombre y el mío’, en la que contará su historia de éxito tras la muerte de su padre. Pero, en el tráiler oficial se mostró a los primeros personajes y, evidentemente, eran sus padres. Lo sorprendente fue que la actriz que interpreta a su madre Eva es Carolina Infante, quien también la interpretó en ‘Néctar en el Cielo’.

Tras esta revelación, más de uno se cuestionó la razón por la que, si la actriz repite su papel, Domínguez no puede hacer lo mismo. Pese a haber estado inmerso en escándalos, el cantante reveló la razón por la que no fue convocado en esta oportunidad.

Carolina Infante repite el papel de Eva, madre de Deyvis Orosco. (América TV)

El artista musical fue invitado al programa OUKE de Carlos Orozco y comenzó hablando de su paso por la actuación. Mencionó que muchas veces su físico fue determinante para ser elegido con ciertos papeles. “Todas las actuaciones que he tenido, desde que empecé, todas han sido por el tema físico”, mencionó al inicio.

Después de eso, fue consultado sobre por qué no interpreta a Johnny Orosco y señaló que esta vez el físico le jugó en contra. “Claro, porque me lo comentaron: El tema tuyo Christian es el físico. Lamentablemente, no puedes interpretarlo”, señaló al inicio.

Seguido, recordó que cuando interpretó a Johnny Orosco era muy delgado y podía tener algunos cambios físicos gracias a vestuario. “Cuando hice Néctar era flaquísimo y cuando él engorda me ponen panza postiza y ahora ni con la panza postiza podríamos bajar el tema de los hombros. No podía, no funcionaba”, acotó.

Christian Domínguez y la razón por la que no tuvo el papel de Johnny Orosco en ‘Tu nombre y el mío’

Obtuvo personajes gracias a su físico

En otro momento de la entrevista, Christian Domínguez dejó en claro que es un disciplinado de su físico, por lo que ha logrado mantener un ritmo pese a los años. Comentó que es una persona que tiene ansiedad, por lo que el esfuerzo físico lo ayuda a controlarse mucho mejor.

Además de tener una mejor apariencia física, el hacer ejercicios en el gimnasio le ha servido también para obtener personajes en series y novelas. Mencionó que en más de una ocasión le ha ganado a actores con experiencia por cómo se veía.

“Tengo que agradecerle a la disciplina del gimnasio porque todos mis personajes: ‘Mi amor, el wachiman’, ‘Cholo Power’, todas han sido y muchas veces he tenido que pelearme el personaje con actor que tienen mucho tiempo de tabla”, expresó en su descargo.

Christian Domínguez y la razón por la que no va al programa de Magaly Medina.

Incluso, aunque tiene varios personajes en su haber, desde protagónicos, hasta secundarios y hace poco compartió escenas con Ethel Pozo, Domínguez asegura no considerarse un actor. Asegura que la vida y las oportunidades llegaron gracias a la suerte y su popularidad: “Ni siquiera me considero actor. He tenido mucha suerte”, comentó al respecto.