Ernesto Pimentel responde a Magaly Medina por decir que pagó para aparecer en los Premios Heat: “Es triste”

Ernesto Pimentel se defendió de las críticas por su paso por los Premios Heat 2024 | América TV

Ernesto Pimentel, famoso por su personaje de la ‘Chola Chabuca’, respondió a las recientes declaraciones de la presentadora Magaly Medina, quien acusó a él y a otros artistas de haber pagado una considerable suma de dinero para participar en los Premios Heat 2024. Este importante evento musical se llevó a cabo en República Dominicana el pasado 11 de julio.

En una entrevista concedida al programa ‘América Espectáculos’, el presentador se mostró agradecido con la organización y expresó: “Yo puedo decir, con todo mi amor, que en este caso he tenido una invitación, que agradezco generosamente y volvería hacerlo 80 mil veces”. Con estas palabras, desestimó las acusaciones de Medina, reiterando que su participación en los Premios Heat fue genuina.

Ernesto Pimentel lamentó que Magaly Medina haya insinuado que los nominados pagaron por su presencia en el evento, especialmente cuando artistas de renombre fueron parte de él. “Me parece triste que no se reconozca a un Grupo 5 que ha sido nominado junto a mi amiga Olga Tañón y Juan Luis Guerra. No se puede hablar tan a la ligera. ¿Cuál es la prueba? ¿Dónde está lo que refrenda eso, que es solo un comentario?”, reflexionó el conductor.

Ernesto Pimentel negó haber pagado para participar en los Premios Heat 2024.

Finalmente, el conductor de ‘El Reventonazo de la Chola’ hizo un llamado a la unión entre artistas nacionales y destacó la importancia de celebrar el talento peruano.

“Solo puedo decir gracias a los Premios Heat y celebremos el talento peruano. Por primera vez cumbia en un evento junto a Chino y Nacho, Tito el Bambino, todos hablando del Perú. Estoy conmovida del talento de nuestros compatriotas. Yahaira es tratada como una estrella, Amy nos sorprendió, igual Cielo y Álvaro Rod. También vimos a Emil La Causa y Son Tentación, todos han tenido presencia. Hoy más que nunca debemos impulsar a los artistas jóvenes”, concluyó.

En el escenario de los Premios Heat estuvieron Yahaira Plasencia, Ernesto Pimentel, Amy Gutiérrez, Álvaro Rod y más. IG

Amy Gutiérrez también negó pago

Al igual que Ernesto Pimentel, la salsera Amy Gutiérrez también negó haber pagado para estar en los Premios Heat 2024, mostrando su descontento con las acusaciones.

“Estoy muy molesta, la verdad, estoy decepcionada, frustrada, no sé. Yo viví una experiencia increíble, todos los artistas que hemos ido nos hemos esforzado un montón, no es fácil. No es solo estar allí, sino es un trabajo de estar todos los días, buscarte la oportunidad. Me da pena que solo se enfoquen en los malos y que critiquen, todos nos esforzamos para crecer. Decir que hemos pagado es minimizar. Tiene que ver mucho con la forma en que lo ha dicho. Pagar no está mal, yo me puedo pagar un traje para estar en una gala, una mesa en los Grammys porque quiero codearme con los artistas, no está mal. Pero la forma despectiva como lo han dicho… No es así, están contando una verdad que no es verdad”, expresó la artista.

Amy Guitérrez rechazó haber pagado para participar en los Premios Heat 2024.

¿Qué dijo Magaly Medina?

En su programa de espectáculos, Magaly Medina afirmó que las nominaciones de los peruanos en los Premios Heat 2024 no se debieron a los logros musicales de los artistas, sino a un pago que habrían realizado a la organización. De acuerdo con un reportaje transmitido, los cantantes habrían tenido que desembolsar una cantidad que llega a los 8 mil dólares para ser tomados en cuenta por la organización.

“Hay un sector de la prensa que los elogia como si fueran grandes ganadores, como si realmente hubieran estado en ternas importantes. Los ponen ahí, no sé, de favor, porque saben que nunca van a ganar. Los rellenan porque este productor, que es el esposo de la organizadora de este concurso, pues viene siempre a Perú y siempre grababa con algunos cantantes salseros”, expresó en ‘Magaly TV La Firme’.

Magaly Medina cree que artistas peruanos pagaron para estar en los Premios Heat 2024.