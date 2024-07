La reacción de Doña Peta cuando le preguntan sobre la complicada situación de Paolo Guerrero

Doña Peta intentó ser entrevistada sobre la situación de Paolo Guerrero. Amor y Fuego

Paolo Guerrero se ha convertido en el centro de atención en los últimos días. Su negativa de salir al campo de juego, cuando su equipo César Vallejo enfrentaba a Alianza Lima, ocasionó la furia de su entrenador y del presidente de este club trujillano.

Según trascendió en diferentes medios deportivos, el ‘Depredador’ se negó a jugar porque tiene varios asuntos sin resolver con Richard Acuña, entre los que se encontraría su posible salida del equipo ‘poeta’.

Asimismo, el esposo de Brunella Horna no estaría dispuesto a negociar la recesión del contrato de Paolo Guerrero, no hasta que se comprometa a pagar una multa de un millón de soles por todos los patrocinios que le hará perder tras su salida.

Paolo Guerrero no tendría que pagar multa por renunciar a la UCV.

¿Qué dijo Doña Peta sobre esta situación?

Debido a que Doña Peta siempre está involucrada en los asuntos laborales de su hijo, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ la buscaron para saber su opinión de lo que viene viviendo el futbolista, quien de no liberarse del club César Vallejo, podría llegar al fin su carrera.

Como se recuerda, Richard Acuña señaló en una entrevista que el entrenador del equipo trujillano no deseaba contar con el ‘Depredador’ para lo que resta del campeonato, pues su negativa de ingresar al campo de juego, demostró que no estaba interesado en defender a los ‘poetas’.

Ante esta situación, Doña Peta decidió guardar silencio. Pese a que las preguntas eran relacionadas sobre fútbol, algo que ella siempre pide que le pregunten, en esta ocasión, la madre del ‘Depredador’ solo atinó que decir que no podía decir nada.

Pelea de Brunella Horna y Ana Paula Consorte

Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, comentó que si Paolo Guerrero deseaba ir a otro club deportivo, su esposo no permitirá su salida del plantel tan fácilmente y que si desea irse tendrá que pagar una penalidad como cualquier otro contrato.

“Si él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima, no lo va a dar, no lo va a ceder. Si eso pasa, como en cualquier otro trabajo, tiene que pagar tu penalidad”, expresó en ‘América Hoy’.

Al respecto, Ana Paula Consorte usó su canal de difusión y publicó un extenso mensaje, donde desmiente a Richard Acuña y al entrenador Guillermo Salas, asegurando que ellos sabían con anterioridad que Paolo no se encontraba en óptimas condiciones para jugar en dicho encuentro contra los íntimos.

“Paolo le comunicó a Richard Acuña, que no jugaría más, le comunicó al entrenador que no se sentía apto o en condiciones para jugar, de que se haga el desentendido no es culpa de Paolo, pero él se lo comunicó, el jueves a tu marido y el viernes al entrenador y le pidieron que vaya por lo menos acompañar al equipo”, escribió en parte del mensaje.

En otro parte de su texto, calificó a Brunella Horna como una persona totalmente desinformada y deslizó que no conversa con el padre de su hijo porque no le ha contado cómo han sucedido las cosas. “Mujer, ¿vives con tu marido? ¿Tienes una conversación con el día a día? Al parecer no, porque hablas tontería y media. Pregúntale bien a tu marido que él sabía”, detalló.