La escalofriante confesión de la mujer que mandó matar a su conviviente para quedarse con 700 mil soles de la víctima

VES: La escalofriante confesión de la mujer que pagó a su sobrino para asesinar a su conviviente | Video: Panamericana Noticias

Domitila Monsín Pérez, de 37 años, describió con frialdad cómo llevó a cabo el crimen premeditado contra su esposo Héctor Gozar Navarro, a quien ordenó matar con un sobrino suyo para apropiarse de 700 mil soles que el empresario guardaba en su vivienda ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Según su testimonio ante la Policía Nacional (PNP), Monsín contrató primero a un chamán identificado como Juan Antonio Huánuco Ávalos a quien le pagó 50 mil soles para que su pareja amaciera sin vida luego de haber consumido un brebaje con cianuro, pero fue estafada. “Me dijo: ‘De hoy día sí o sí no pasa así tranquilamente tu ve a tu cama a dormir’. Entonces me despierto y el brujo no había cumplido su trabajo”, confesó.

Desesperada por querer acabar con la vida de Gozar, Domitila quiso fingir un asalto en su vivienda para luego sostener que el delincuente había asesinado a su esposo. Para ello, pagó 30 mil soles a su sobrino Sergio Luis Cabrera Monsín quien terminó usando una soga para asfixiar al empresario.

“Con una sola soga le junté ambas manos (...) Como no he visto sangre, no he visto nada, dije ‘se ha desmayado nomás’. Traté de moverlo para que despierte. No se movía ya”, fue parte del testimonio de Moncin Pérez.

Fue con esa misma soga con la que luego la mujer y su hija menor de 13 años de edad fueron presuntamente atadas por el criminal que había ingresado a su casa. Además, los autores del asesinato desordenaron la habitación y parte de los ambientes del segundo nivel del predio para fingir el asalto.

Luego de que la escena de robo y asesinato quedara listo, la mujer salió junto a su hija a la calle gritando que habían matado a su esposo. Llamó a la PNP y montó toda una escena de dolor cuando las autoridades retiraron el cadáver de la víctima.

Domitila Monsín Pérez complotó con su hermana, su sobrino y con su hijo para asesinar a su esposo en Villa El Salvador y apropiarse de casi 700 mil soles | Foto composición: Infobae Perú

Esposa, sobrino e hijastro investigados por asesinato de empresario

Las evidencias señalan también al hijastro del empresario como otro involucrado en este crimen. Durante las primeras pesquisas, la Policía identificó que la puerta de ingreso de la vivienda no había sido manipulada, además la altura del primer al segundo piso es difícil de vulnerar, por lo que inmediatamente procedieron a interrogar a los miembros de la familia del fallecido.

Yino Leon Monsín, quien es hijo de Domitila e hijastro de Héctor, fue sorprendido cuando intentaba salir del predio con 13,800 soles en su poder. Su primera versión fue que el dinero procedía de un trabajo que había realizado, no obstante, su madre contradijo este dicho afirmando que se lo había dado ella misma para la compra de un terreno.

Ante las contradicciones y preguntas de los efectivos, Domitila Monsín no tuvo más opción que confesar que ella había planeado todo. Ahora los tres implicados están siendo investigados por la División de Homicidios de la Policía y podrían pasar hasta 15 años detrás de las rejas.

“Es un homicidio calificado, sicariato. Se ha contratado a una persona para matar por lucro. Los involucrados del crimen habrían querido apoderarse de los 700 mil soles que Héctor Gozar Navarro tenía guardado en una caja fuerte”, mencionó el Crnel. Charles Infantes, de la Divpol Sur.