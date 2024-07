Aaron Picasso revela cuánto ganaba en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Era de los menos pagados”

Aaron Picasso es el recordado Jaimito de ‘Al Fondo Hay Sitio’, el actor fue el primero en interpretar a este personaje; sin embargo, con los años fue retirado del rol y otros artistas lo tomaron. Es por ello que con el regreso de la serie en el 2022, Jorge Guerra fue el nuevo Jaimito y mucho se preguntaron si Picasso había siquiera convocado.

Luego de confirmar que no fue llamado para volver a la serie, se especuló mucho sobre él, pero, recientemente, ha hecho unas declaraciones que han llamado la atención. Aaron se presentó en el podcast Coneroscast en donde fue consultado sobre su salario en Al Fondo Hay Sitio.

Como se sabe, él ingresó siendo menor de edad y novato en este espacio, pero eso no significó que su paga sea baja. En esta charla, le consultaron si es que realmente tenía un sueldo de 1500 soles, lo que fue confirmado por el propio protagonista.

Aaron Picasso revela cuál era su sueldo en Al Fondo Hay Sitio

“Claro y en la quinta temporada salí con 5 mil lucas (soles), tenía cuando salí 14 años”, mencionó, explicando que con el éxito de la serie, el salario fue creciendo.

Sin embargo, mencionó que su sueldo no era el más alto, pues estaba seguro que quienes ganan más son los que tienen años de trayectoria “De ley era uno de los mayores (los que ganaban más), Peter, Francesca, por ahí que Don Gil”, agregó.

Tras ello, confirmó que era el menos pagado, pero aclaro que eso se debía a que estaba iniciando en este mundo. “Sí (era el menos pagado) porque estaba iniciando”, acotó.

Finalmente, algo que llamó mucho la atención fue que confirmara que su sueldo de 5 mil soles era fijo, pese a que podía haber ocasiones en las que no tenía muchas escenas. “Es poco porque yo no salía mucho. Quizá por ahí pocas veces, pero ese era mi sueldo, así salga una vez al mes”, finalizó al respecto.

Aaron Picasso confirma que no será ‘Jaimito’ en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: América TV/ TikTok)

No tiene comunicación con sus excompañeros

La ausencia de Aaron Picasso en ‘Al Fondo Hay Sitio’ incrementó su popularidad. Conocido por ser el primer actor en dar vida a Jaimito al inicio de la serie, hoy el personaje es interpretado por Jorge Guerra debido al crecimiento del rol.

Desde que la nueva temporada comenzó en 2022, Picasso ha manifestado públicamente sus ganas de regresar a la serie. Incluso participó en audiciones para su antiguo papel, sin éxito. Ha insistido en diversas ocasiones para que lo consideren de nuevo.

En una entrevista con El Popular en el 2023, Picasso compartió detalles sobre su relación con sus excompañeros de elenco. El actor confesó que no tiene comunicación con los actores de los ‘Gonzales’ o los ‘Maldini’ y sospecha que se les ha prohibido contactarlo.

Aaron Picasso habla de su relación con sus excompañeros de AFHS.

“Te voy a ser sincero, ya perdí contacto con ellos. Quizás les han prohibido hablar conmigo, no sé, pero no estoy hablando con ellos actualmente, (...) me parece extraño. Yo creo que les habrán prohibido hablarme. Yo supongo eso. ¿Qué otro motivo podría haber.”, expresó.

También mencionó rumores sobre algunos de sus excompañeros que lo habrían dejado de seguir en redes sociales. Aunque no ha confirmado esta información, dice que confía en esas fuentes.

“Algunos me han dejado de seguir, así me han comentado por ahí. ¿Qué será? No me he puesto a ver quiénes, pero estoy seguro que sí porque me han comentado. Yo la verdad no le he hecho nada a nadie. Estoy enfocado en lo mío, me gusta el humor, me gusta hacerme bullying y me parece gracioso y seguiré sacando parodias”, comentó.