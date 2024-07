‘Magaly TV La Firme’ EN VIVO: Minuto a minuto con las últimas noticias de la ruptura de Cueva con Pamela López y de Luciana con el ‘Pato’

Magaly Medina afirma que “hay mucho de qué hablar”

“Qué feo eso de vivir en una situación de desconfianza perenne. Creo que la base de cualquier relación, amistad, amor, pareja, es la confianza. Indudable. Si no hay confianza, ahí no hay nada, absolutamente nada”, dijo en aquella oportunidad. Asimismo, el video tenía como mensaje: “Si no hay confianza no hay nada”, por lo que sería un adelanto de uno de los temas que abordará en su programa en vivo de hoy miércoles 2 de julio.