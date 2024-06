Michelle Soifer responde a Reimond Manco y niega haber armado ‘ampay’: “Yo sería incapaz”

Michelle Soifer niega haberle sembrado un ampay a Reimond Manco. (Foto: Difusión)

Michelle Soifer finalmente ha roto su silencio luego de ser acusada por el exfutbolista Reimond Manco de haber armado un ‘ampay’. Las declaraciones de Manco, que insinuaban que la cantante había orquestado un encuentro con fines mediáticos, generó gran controversia en su momento, aunque ella en aquel entonces prefirió guardar silencio.

En una entrevista con Trome, la integrante de ‘Esto es Guerra‘ negó rotundamente las acusaciones, afirmando que no tenía conocimiento ni intención de armar un ‘ampay’.

“No fue así. Yo empecé a los 18, ni sabía que eso existía. No llegamos a conocernos tanto entonces no sabe la calidad de persona que yo soy, sería incapaz de hacerle algo así a alguien”, explicó Michelle Soifer, destacando su inexperiencia en el mundo de la farándula cuando inició su carrera.

Michelle Soifer

La cantante también aclaró que nunca tuvo una relación seria con Reimond Manco, y que las interacciones que tuvieron no fueron lo suficientemente profundas como para conocerse bien. “No lo culpo, él en su época era una estrella, cualquiera que se cruce en su camino iba a querer sacar provecho”, añadió, refiriéndose a la fama que tenía el exfutbolista en ese entonces.

Michelle Soifer expresó que no guarda rencor hacia el deportista y que le parece gracioso que haya sacado este tema ahora, años después de los hechos. “Yo no lo conozco, no sabe que yo sería incapaz de hacer eso. Yo nunca haría algo así, él se equivocó y lo dijo recién ahora para que su podcast funcione, yo ni me acuerdo. Esa es su versión, él se sintió así, pero tranquilo, no fue así”, dijo, cuestionando el momento y la motivación detrás de las declaraciones del exfutbolista.

Por su parte, en su podcast ‘Cojo y manco’, Reimond Manco explicó por qué cree que Michelle Soifer lo ‘sembró’. Según el exfutbolista, el ‘ampay’ fue orquestado y las imágenes en las que aparecen besándose al salir de su casa en Ventanilla no fueron casuales.

“Justo me ampayan afuera de su casa. Cuando me entrevistan yo dije: no hay forma, yo no voy a tener una relación con ella. Ella me dijo que era soltera, pero después me enteré que tenía una relación con Jonatan Rojas y yo le dije que no. Ella me dijo que yo era un patán”, mencionó Reimond Manco, detallando su versión de los hechos.

Michelle Soifer negó versión de Reimond Manco sobre su ampay. (América TV/ Andina)