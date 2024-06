“El frío entra por los pies” y otros consejos de la abuela que no son recomendables para el cuidado de los bebés en invierno

El frío entra por los pies: la creencia de que el frío entra por los pies es una de las más comunes en Perú, por eso las abuelas insisten en el uso de medias para abrigar los pies de los bebés y prevenir enfermedades. “Ante las bajas temperaturas, los pies, al igual que las manos, la nariz y las orejas, se enfrían como parte de un sistema de regulación térmica del cuerpo que hace que baje la circulación sanguínea en estas zonas del cuerpo. Pero esto no significa que el frío ingrese por los pies”, señala Rivara.

Un resfrío mal curado podría terminar en una neumonía: los resfríos son procesos virales que no tienen tratamiento, se autolimitan. Esto quiere decir que se trata de enfermedades que no requieren de antibióticos y no duran más de 15 días. Por lo tanto “no puede existir un resfrío mal curado porque se van a curar solos. Sin embargo, existe un porcentaje pequeño de resfríos en bebés que puede complicarse y dar paso a una neumonía”, sostiene el especialista.